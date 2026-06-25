ДБ: Настояваме проектобюджетът да бъде изтеглен и преработен

Настояваме финансовият министър да изтегли предложения проектобюджет и да го преработи, каза Ивайло Мирчев от ПГ на "Демократична България" пред репортери в кулоарите на парламента.

От партията настояват за дефицит до 3% и без допълнителни разходи.

"В този бюджет липсват всякакви реформи и още по-лошото той е проинфлационен и няма да доведе до нищо добро", каза Мирчев.

Той припомни за протестите от преди месеци срещу бюджета на "ГЕРБ и ДПС" и посочи, че това, което се предлага в момента от "Прогресивна България" не е много по различно. Според него предизборните обещания към протестиращите са били загърбени.

Мирчев добави, че е възможно да има балансиран бюджет вместо да продължават да се надуват разходите и да се теглят отново милиарди евро нов външен дълг. Не виждаме по никакъв начин, никъде, кранчетата, от които изтичат основните пари към мрежите от фирми на ГЕРБ и ДПС да са затворени, каза още Мирчев.

Този бюджет е с изключително висок дефицит, което поражда допълнителни проблеми и по отношение инфлацията и унищожаването на спестяваният на хората, коментира Владислав Панев. От своя страна Божидар Божанов посочи, че ако бюджетът не бъде изтеглен те ще гласуват против него в пленарна зала, но отбеляза, че вече са внесени техни предложения за оптимизация. Също така посочи, че днес внасят законорпеокт за премахване на втория подуправител на НЗОК, създаден по думите му от предишното коалиционно управление, "за да си поделят баницата“.

Мартин Димитров също коментира бюджета и посочи, че той е опасен за публичните финанси. Също така каза, че за последните 25 години е имало само два бюджета, които нарушават ключовото правило за преразпределение под 40%, този на ГЕРб от 2025 г. и сегашният.