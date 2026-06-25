Демерджиев: При трагедията на "Тракия" има смущаващи доказателства

При катастрофата на автомагистрала "Тракия", при която загинаха две деца и един възрастен, има смущаващи доказателства, заяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев.

По думите му стопаните на пътя трябва да се събудят и да се вземат необходимите мерки.

Тревожното е и състоянието на мантинелите, които не могат да изпълняват функциите си, каза още Демерджиев, след като ТИР ги премина без спирачен път и премаза автомобила в насрещното движение на магистралата.

При тежката катастрофа загинаха две деца от школата на Славия и бащата на едно от тях, пътували за футболен турнир на морето. Треньорът на момчетата и неговата съпруга са в болницата в Ямбол, като жената е в тежко състояние и с опасност за живота.

Ако трябва да се борим с явлението пътен травматизъм, трябват координирани действия от всички институции, добави Демерджиев.

По думите му сигналите за опасни участъци са многобройни, но реални действия все още липсват.

„Достатъчно ще бъде, когато започнат действия. Към момента няма такива активни действия от страна на останалите отговорни в процеса. Създадена е координация, работим по цялостна стратегия, използвайки испанския модел, но тя ще даде резултати на по-късен етап. В момента сме набелязали конкретни мерки за всеки рисков участък и апелираме всички отговорни институции активно да се включат“, каза министърът.

Той подчерта, че стопаните на пътищата трябва незабавно да извършат проверки на настилката, съоръженията край пътя, сервитутите и пътните знаци.

„Това са действия, които незабавно трябва да бъдат извършени. В това число са сцеплението на асфалта и тревожното състояние на мантинелите, които очевидно не могат да изпълняват функциите си“, посочи Демерджиев.

Министърът разкритикува и продължаващите ремонти по пътищата в началото на активния летен сезон.

„От моя гледна точка безотговорно се извършват ремонти в началото на летния сезон и те продължават и в момента. Установяването на проблемните участъци и отстраняването на проблемите в тях трябва да стане много бързо“, заяви той.

Във връзка с разходването на средства от Фонд „Пътна безопасност“ Демерджиев съобщи, че е разпоредил засилен контрол върху всички плащания.

„Още преди доклада на Сметната палата съм разпоредил всеки разход по Фонд „Пътна безопасност“ да бъде подробно мотивиран. Ще проверим внимателно и разходите, правени назад във времето. Ако има съмнения за злоупотреби или отклоняване на средства, ще бъдат сезирани компетентните органи“, каза той.

По думите му вече има данни за разходи, които очевидно не попадат в обхвата на фонда.

„Там, където тези нарушения съставляват престъпления, ще подадем съответните сигнали“, подчерта министърът.

Демерджиев съобщи още, че МВР анализира разходите и очаква развитие по разследвания, свързани с пътното строителство и ремонти.

„Има смущаващи забавяния както от страна на прокуратурата по няколко от тези производства, така и от страна на съда в лицето на конкретни съдии. Сезирал съм ръководителя на прокуратурата по този въпрос. Няма как да има ефективна борба с тези явления, ако няма ефективни разследвания по отношение на ремонти, за които има съмнения за корупционни практики“, заяви той.

Според министъра корупцията в сектора има и пряко отражение върху безопасността на гражданите.

„Проблемът на корупцията не е само отклоняването на средства. Понякога корупцията струва и човешки животи. Затова това явление трябва да бъде изкоренено“, каза Демерджиев.

По друга актуална тема министърът съобщи, че в МВР текат два паралелни анализа на административните и оперативните структури на ведомството.

„В рамките на две-три седмици ще има първите резултати. Наблюдаваме изкривявания на структури. Има едно звено към министъра на вътрешните работи, което смятаме да закрием още следващата седмица – едно паразитно звено, в което над 30 души на ръководни позиции получават възнаграждения без да изпълняват съществена дейност“, заяви той.

По думите му съкращенията няма да засегнат служителите на терен.

„Там, където има нужда от полицаи, които работят на пътя и осигуряват сигурността, няма да пристъпваме към съкращения. Напротив – ще търсим попълване на липсващия щат“, увери министърът.

Относно работещите пенсионери в системата той посочи, че подходът ще бъде индивидуален.

„Има пенсионери, които трябва да напуснат системата и да освободят път на млади хора, но има и такива, чиито знания и опит нямат алтернатива на определени позиции“, каза Демерджиев.

По случая с незаконния дом във Варна министърът съобщи, че на място работят екипи на ГДБОП и командировани прокурори.

„Установени са много обстоятелства и вероятно още днес ще има новини по случая. Нека да проявим малко търпение“, заяви той.

Попитан за твърденията си за политически чадър над руския гражданин Олег Невзоров, Демерджиев заяви:

„Чадър могат да опъват само хората, които могат да влияят на ДАНС. Това са директорът на ДАНС и хората, които го назначават. Известни са както лицата, заемали определени длъжности, така и хората, управлявали държавата през последните две-три години.“