Липсва политическа воля за изграждането на Национална детска болница?

Новосъздаденият Обществен съвет за изграждане на Национална детска болница настоява да бъде организиран Международен конкурс за изработването на проекта за бъдещото лечебно заведение. Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) отмени процедурата за обществена поръчка за проектиране на болницата. От Здравната инвестиционна компания обявиха, че ще оспорят решението.

"Вижда се, че проблемите в тази поръчка съществуват. За мен още по-големият проблем е, че здравноинвестиционната компания компания вместо да се вслуша в съветите на различни страни и да направи това задание за проектиране както трябва, с подкрепата на международни експерти, които имат познания, предпочита да обжалва решението на КЗК и да рискува този проект да се забави неопределено време", коментира председателят на фондация "За Доброто" Надежда Рангелова в предаването "България сутрин".

Архитект Руси Делев от Обществения съвет за изграждане на Национална детска болница потвърди, че няма започнато строителство и тепърва всичко предстои.

"Идеята е да се продължи по Закона за обществени поръчки. Най-добре е да бъде поканен външен, международен съветник. Този конкурс би трябвало да е ограничен. Много малко са фирмите по света, които се занимават с подобна дейност", заяви той пред Bulgaria ON AIR.

Рангелова беше категорична, че процесът трябва да гарантира максимално доверие в цялото общество, че тази болница ще бъде изградена по най-добрия възможен начин, като това започва от заданието за проектиране.

По думите ѝ основният пропуск в този процес, който са допуснали от здравноинвестиционната компания, е, че когато са били изготвени документите от същата компания, както в Бургас, са се отказали от помощта за създаване на заданието за проектиране.

"Цялата отговорност за това нещо се носи на първо място от здравноинвестиционната компания в нежеланието ѝ да обсъди в широк кръг, да покани повече експерти, които да участват в изработването на заданието за проектиране", подчерта Рангелова.

Делев призова да се направи сериозен анализ на терена, тъй като има съмнения и притеснения. Според него теренът е избран, за да има най-голямата инвестиция около него.

"Всички знаем, че едно от възловите комуникационни места на София е Околовръстното шосе. То в момента не е разработено точно в този участък. То остава най-добрият достъп до бъдещата болница, макар и на сериозно разстояние от самия терен", посочи той.

Рангелова е на мнение, че липсва политическа воля за изграждането на този обект.

"Нямам надежда в това правителство по действията, които виждам до момента от тях. Виновни са най-вече отговорните директори на здравноинвестиционните компании, виновно е министерството", каза още тя.

"След като този обект е обявен за национален обект, той минава под юрисдикцията и на Министерството на регионалното развитие, така че двете министерства би трябвало сериозно да си колаборират, за да придвижат нещата напред", добави Делев.

Рангелова смята, че детското здравеопазване е потънало, не само Националната детска болница.

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