Борисов: В София нямаме детска болница, защото кметът е Лама, отварят ни се фонтанелите

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов посети детската болница в Пловдив и обвини кметът на София Васил Терзиев за това, че в столицата няма подобно лечебно заведение.

Борисов отбеляза, че ако не е бил ГЕРБ, е нямало да има "План за възстановяване и устойчивост".

"И прогреса щеше да отиде в регрес", заяви лидерът на ГЕРБ. "Трябва да се научим да наричаме нещата с истинските им имена. Ако ще е прогрес - да кажат как ще е прогрес."

Борисов пожела болницата обаче да остане празна, да няма нито един посетител. Той похвали и детската болница в Бургас: "Роботите са като жирафчета, пеликани, щъркели. Да си играят децата, да не се плашат", допълни той.

"В София няма да има детска болница, защото кметът е Лама", атакува лидерът на ГЕРБ. "Там се развиваме по друг начин - отварят ни се фонтанелите, чакрите. Не ви го пожелавам това за Пловдив."

"Част от оборудването в болницата беше платено по средствата от ПВУ - 8 млн. лв.", отбеляза Георги Георгиев.