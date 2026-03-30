IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 48

Борисов: В София нямаме детска болница, защото кметът е Лама, отварят ни се фонтанелите

Той посети детската болница в Пловдив

30.03.2026 | 12:39 ч. Обновена: 30.03.2026 | 12:40 ч. 23
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов посети детската болница в Пловдив и обвини кметът на София Васил Терзиев за това, че в столицата няма подобно лечебно заведение. 

Борисов отбеляза, че ако не е бил ГЕРБ, е нямало да има "План за възстановяване и устойчивост". 

"И прогреса щеше да отиде в регрес", заяви лидерът на ГЕРБ. "Трябва да се научим да наричаме нещата с истинските им имена. Ако ще е прогрес - да кажат как ще е прогрес."

Борисов пожела болницата обаче да остане празна, да няма нито един посетител. Той похвали и детската болница в Бургас: "Роботите са като жирафчета, пеликани, щъркели. Да си играят децата, да не се плашат", допълни той. 

"В София няма да има детска болница, защото кметът е Лама", атакува лидерът на ГЕРБ. "Там се развиваме по друг начин - отварят ни се фонтанелите, чакрите. Не ви го пожелавам това за Пловдив."

"Част от оборудването в болницата беше платено по средствата от ПВУ - 8 млн. лв.", отбеляза Георги Георгиев.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Бойко Борисов детска болница Васил Терзиев София Пловдив парламентарни избори
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem