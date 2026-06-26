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Кабинетът ще обсъди безводието в страната

13 общини са с режим на водата към 22 юни

26.06.2026 | 08:32 ч. 7
БГНЕС

БГНЕС

Проблемът с безводието, водопроводите и напоителните системи ще бъде обсъден на работна среща в Министерския съвет, съобщиха от правителствената пресслужба. В срещата ще участват министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков, както и представители на ресорните ведомства. 

Дебатът за ВиК сектора тепърва предстои, защото има населени места, които имат очевиден проблем, каза в началото на месеца регионалният министър Иван Шишков. По време на парламентарния контрол тогава той каза, че се прави анализ какви краткосрочни, средносрочни, дългосрочни мерки трябва да се вземат.

По данни на ВиК операторите към 22 юни 13 общини са с режим при водоподаването. Сред тях са град Търговище и 27 села, като 15 от тях са във Велико Търново, а 6 - в Перник. Близо 15 хиляди души са засегнати от водните режими.

Приоритетно ще се идентифицират населени места с дефицит на водоизточници и компрометирани довеждащи водопроводи.

През май премиерът Румен Радев поиска ресорните министри да изготвят доклади за потенциални очаквани проблеми с безводието и за съответните мерки, които да се предприемат.  

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