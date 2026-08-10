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Взрив във военния завод в Белица, задействат системата BG-ALERT за опасност

Към момента няма информация за жертви и пострадали

10.08.2026 | 11:48 ч. Обновена: 10.08.2026 | 11:58 ч. 82
Снимка: Светослав Симеонов/Facebook група "Тревненци за Трявна"

Снимка: Светослав Симеонов/Facebook група "Тревненци за Трявна"

Силен взрив е чут във военния завод на "ЕМКО" в Белица, на място са пожарни и линейки.

Над района се носи дим.

Има взривове в част от складове на завода в село Белица, вследствие на запален камион. Ще бъде задействана системата BG-ALERT за опасност. Към момента няма информация за жертви и пострадали. Районът е отцепен, съобщи кметът на Трявна Денчо Минев

„До установяване на точните причини за аварията, достъп до зоната не се допуска. Към мястото на инцидента са изпратени екипи на пожарна и полиция“, посочи кметът. Той допълни, че поддържат непрестанна връзка с органите на реда и с областния управител на Габрово. 

Производствената площадка край село Белица, община Трявна, е част от структурите на оръжейния и машиностроителен завод, собственост на бизнесмена Емилиян Гебрев.

Гебрев е един от най-големите български оръжейни търговци и собственик на оръжейната компания „Емко“, както и на част от завода „Дунарит“ в Русе. Компанията се занимава с производство, модернизация и износ на боеприпаси и оръжейна техника, включително за страни от Източна Европа.

През последните 15 години във военни обекти, собственост или свързани с продукти на "Емко", бяха регистрирани няколко последователни взрива:

  • Мощен взрив избухва в складове за боеприпаси на "Емко" на 12 ноември 2011 г. в Ловнидол, край Севлиево. Унищожени са хиляди снаряди, предназначени за износ. При инцидента няма жертви, но това е първият от серията сходни случаи.
  • През май 2015 г. взривове има и във ВМЗ Сопот в складовете на държавния завод край Иганово. Макар да са в държавни складове, там се съхранява част от продукцията на фирмата на Гебрев.
  • На 31 юли 2022 г. в Карнобат голям пожар и последвали взривове унищожават складове на "Емко" в бившите военни поделения край града.
  • На 25 юни 2023 г. има повторен взрив и пожар в същата базa край Карнобат. Гебрев публично заявява, че е изключено това да е нещастен случай или човешка грешка.

 Очаквайте подробности!

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