Няма пострадали, евакуираха около 300 души след взривовете във военния завод край Трявна

Около 300 души са евакуирани след взривовете в района на военния завод край Трявна. Няма данни за пострадали и жертви.

В момента на място са екипи на пожарната, полицията и областната дирекция на МВР. Районът е отцепен, очаква се да бъдат измерени нивата на замърсяване на въздуха.

„Става въпрос за едно от халетата. Когато става въпрос за взривни материали, трябва да вземем мерки. Няма данни за пострадали към момента. Започна превантивна евакуация. Ще направим всичко необходимо пожарът да бъде локализиран на мястото на завода и пламъците да не се пренесат“, коментира министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев.

На място са пет противопожарни коли и жандармерия. Евакуирани са работниците, посочи Демерджиев. Причините за инцидента се изясняват, но по-скоро са вътрешни, каза министърът.

По думите на Демерджиев е създадена организация да се локализира пожарът в сградата, където е възникнал. Когато става въпрос за взривни материали, трябва да вземем мерки, с които да запазим живота и здравето и на пожарникарите, коментира той.

Искаме да се подсигурим, че при евентуално разпространяване на пожара, няма да има пострадали хора и да не се стигне до пренасяне на пламъците в други сгради, каза още министърът.

Взривът е избухнал минути преди 11.00 часа и е бил усетен на повече от 15 километра навътре в Тревненския Балкан. Хора от района разказват, че взривната вълна е била толкова силна, че е разтресла прозорците и мебелите в домовете им.

Очаква се да бъде задействана националната система за ранно предупреждение BG-ALERT. За това съобщи във фейсбук кметът на община Трявна Денчо Минев.

Кристина Сидорова, областен управител на Габрово, каза: „Най-важната информация към момента е, че са евакуирани около 300 човека, които работят в този цех на завода. Всички са евакуирани, няма пострадали, няма жертви.“

На място са екипи на пожарната и полицията, които следят ситуацията. Има облак дим, а се очаква да бъдат изпратени екипи, които да измерят нивата на задимяване и качеството на въздуха.

„Към момента са предприети всички мерки съгласно плановете, които имаме за действие в такава ситуация“, каза Сидорова.

Все още няма официална информация какво точно е причинило взрива.

„Ще има следствени действия. Към момента става дума за превозно средство, но подробностите ще бъдат изяснени след приключването на следствените действия“, каза областният управител.

Движението в района е ограничено, изградени са контролно-пропускателни пунктове. Институциите призовават хората, които живеят в района, да не приближават мястото на инцидента, да затворят прозорците на домовете си и да спазват инструкциите за безопасност.

Очаква се да стане ясно и дали има замърсяване на въздуха, както и да бъдат предприети необходимите мерки за предотвратяване на последващи взривове.