Клиентите на УниКредит Кънсюмър Файненсинг вече могат да плащат вноските по кредитите си дигитално

Клиентите на УниКредит Кънсюмър Файненсинг вече могат да внасят суми по своите потребителски и стокови кредити бързо и сигурно чрез онлайн платформа за плащане. Услугата е достъпна денонощно, без необходимост от посещение на офис, като осигурява удобен начин за управление на кредитните задължения.

Плащанията могат да се извършват с дебитни и кредитни карти, както и чрез Apple Pay и Google Pay, без такса за клиента. Нужно е само да бъде въведен номерът на договора за кредит, след което системата насочва потребителя през няколко лесни стъпки до успешно завършване на плащането.

„Нашата цел е непрекъснато да подобряваме клиентското изживяване чрез решения, които съчетават удобство, сигурност и достъпност. Услугата за онлайн плащане на вноски позволява на клиентите ни да извършват плащанията си бързо и лесно, без значение къде се намират. Вярваме, че това е още една важна стъпка към по-дигитално и по-ефективно обслужване“, коментира Екатерина Панайотова, Главен изпълнителен директор на УниКредит Кънсюмър Файненсинг и Зам. директор Банкиране на дребно на УниКредит Булбанк.

Сред основните предимства на услугата са:

достъп до платформата 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата;

възможност за плащане с банкова карта, Apple Pay или Google Pay;

високо ниво на сигурност при извършване на трансакциите;

бърз и лесен процес на плащане;

липса на такси за клиентите.

С това решение УниКредит Кънсюмър Файненсинг продължава да разширява своите дигитални услуги в отговор на очакванията на потребителите за повече гъвкавост и лесен достъп до финансови решения. Платформата дава възможност на клиентите да управляват своите кредитни задължения по удобен начин, съобразен с динамиката на съвременното ежедневие.