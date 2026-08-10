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Клиентите на УниКредит Кънсюмър Файненсинг вече могат да плащат вноските по кредитите си дигитално

10.08.2026 | 13:23 ч. Обновена: 10.08.2026 | 13:23 ч.
Екатерина Панайотова, Главен изпълнителен директор на УниКредит Кънсюмър Файненсинг

Екатерина Панайотова, Главен изпълнителен директор на УниКредит Кънсюмър Файненсинг

Клиентите на УниКредит Кънсюмър Файненсинг вече могат да внасят суми по своите потребителски и стокови кредити бързо и сигурно чрез онлайн платформа за плащане. Услугата е достъпна денонощно, без необходимост от посещение на офис, като осигурява удобен начин за управление на кредитните задължения.

Плащанията могат да се извършват с дебитни и кредитни карти, както и чрез Apple Pay и Google Pay, без такса за клиента. Нужно е само да бъде въведен номерът на договора за кредит, след което системата насочва потребителя през няколко лесни стъпки до успешно завършване на плащането.

„Нашата цел е непрекъснато да подобряваме клиентското изживяване чрез решения, които съчетават удобство, сигурност и достъпност. Услугата за онлайн плащане на вноски позволява на клиентите ни да извършват плащанията си бързо и лесно, без значение къде се намират. Вярваме, че това е още една важна стъпка към по-дигитално и по-ефективно обслужване“, коментира Екатерина Панайотова, Главен изпълнителен директор на УниКредит Кънсюмър Файненсинг и Зам. директор Банкиране на дребно на УниКредит Булбанк.

Сред основните предимства на услугата са:

  • достъп до платформата 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата;
  • възможност за плащане с банкова карта, Apple Pay или Google Pay;
  • високо ниво на сигурност при извършване на трансакциите;
  • бърз и лесен процес на плащане;
  • липса на такси за клиентите.

С това решение УниКредит Кънсюмър Файненсинг продължава да разширява своите дигитални услуги в отговор на очакванията на потребителите за повече гъвкавост и лесен достъп до финансови решения. Платформата дава възможност на клиентите да управляват своите кредитни задължения по удобен начин, съобразен с динамиката на съвременното ежедневие.

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