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Цял боен арсенал – 73 пистолета, заловиха в камион на „Капитан Андреево“

Задържането на опасната пратка е част от митническа операция по засилен контрол на трафика на оръжия от Близкия изток чрез канали

26.06.2026 | 08:57 ч. 0
Снимка: Агенция Митници

Снимка: Агенция Митници

Боен арсенал задържаха митничарите на "Капитан Андреево" в камион, влизащ у нас от Турция и пътуващ за Нидерландия.

Митническите служители на МП „Капитан Андреево“ откриха 73 бойни пистолета при проверка на товарен автомобил, влизащ в страната от Турция, съобщиха от Агенция „Митници“.

На 24 юни 2026 г. на пункта пристига влекач с полуремарке с турска регистрация. Водачът – турски гражданин, представя редовни документи за превозваната групажна стока от Турция през България за Нидерландия.

След извършен анализ на риска превозното средство е селектирано за щателна митническа проверка, включително с рентгенова апаратура, при която са установени зони с необичайни плътности. 

При последвалия физически контрол митническите служители откриват 50 пистолета, укрити в двата матрака на леглата за почивка в шофьорската кабина. Други 23 пистолета са намерени в левия шкаф на полуремаркето, под колани за укрепване на товара. Общото количество на откритите и задържани оръжия е 73 бойни пистолета.

По случая е образувано досъдебно производство от разследващ митнически инспектор под надзора на Окръжна прокуратура –Хасково. 

Задържането е част от митническа операция „DIRECT HIT“  по засилен контрол и превенция във връзка с трафика на оръжия от Близкия Изток към Западна Европа чрез използването на канали, предназначени за друга престъпна дейност.

Това е най-големият случай за тази и миналата година на МП „Капитан Андреево“ и вторият по брой задържани огнестрелни оръжия за последните месеци, след като в края на май на МП „Лесово“ бяха задържани 198 комплекта огнестрелни пистолети с празни пълнители. 

За цялата 2025 година от Агенция „Митници“ са отчетени 12 случая, при които митническите органи са задържали общо 52 огнестрелни оръжия и 23 неогнестрелни оръжия, както и боеприпаси за тях.

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Тагове:

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