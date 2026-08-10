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Весела Лечева за световната ни шампионка: Запомнете това име - Виктория Ангелова!

Българката взе златото на троен скок на първенството до 20 години

10.08.2026 | 14:40 ч. 2
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Президентът на Българския олимпийски комитет (БОК) Весела Лечева поздрави световната шампионка на троен скок Виктория Ангелова. Българката взе златото на първенството на планетата до 20 години в Юджийн (САЩ).

"Тази нощ в Орегон, САЩ, една българка стана шампионка в леката атлетика. Запомнете това име - Виктория Ангелова! След европейската титла, тя спечели и световна в първенството до 20 години. Виктория триумфира след последния си опит от 13.91 метра!", написа Лечева в профила си във Фейсбук.

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"Поздравления за нея, за спортното й семейство, за треньора Георги Помашки, който десетилетия наред гради големи шампиони, както и за Българската федерация по лека атлетка!", добави президентът на БОК.

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