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В София: Лек автомобил “влезе” в дентален кабинет

По чудо няма пострадали, само материални щети

26.06.2026 | 11:12 ч. Обновена: 26.06.2026 | 11:31 ч. 12
Дентална клиника - Ортодент, Facebook

Дентална клиника - Ортодент, Facebook

Лек автомобил се вряза в дентален кабинет в столицата. Инцидентът е от вчера на ул. “Горски пътник”, а снимки се разпространяват в социалните мрежи.

Според собствениците на денталната клиника по чудо няма пострадали. Заради инцидента през следващите няколко дни кабинетът няма да работи. От снимките, публикувани във Фейсбук се вижда, че са нанесени сериозни материални щети, а техниката е скъпа.

Фасадата на сградата също е сериозно повредена.

"Най-важното е, че няма пострадали и всички са добре. За това сме безкрайно благодарни! В такива моменти човек осъзнава колко ценни са хората около него. Благодарим от сърце на целия екип, на близките, приятелите и съседите, които подадоха ръка и ни помогнаха да се справим със ситуацията", се казва в съобщението на клиниката. 

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