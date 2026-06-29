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Костадинов: Най-голямата европейска държава е Русия, ЕС не може без нея

Без нея Европа няма как да съществува, каза депутатът

29.06.2026 | 10:35 ч. 62
PR "Възраждане"

PR "Възраждане"

След срещата на върха, Берлин 2026 г., която се проведе в столицата на Германия, Костадинов обобщи в няколко изречения впечатленията си. 

“Вчера бях в Берлин на среща на върха на партия "Европа на суверенните нации" (ЕСН). Срещата беше открита от Станислав Стоянов, водач на делегацията на “Възраждане” в Европейския парламент и председател на ЕСН. Присъстваха лидерите на нашите съюзници и съмишленици от Германия, Франция, Италия, Полша, Чехия, Унгария, Литва, Словакия и Нидерландия”, каза лидерът на “Възраждане”.

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“На срещата се замислих върху нещо много интересно. Както знаете, ние сме често обвинявани, че сме антиевропейски настроени. Парадоксалното е, че обвиненията идват от хора и партии, които нямат нито един телефон, на който да звъннат в Европа”, каза Костадинов след срещата.

Той добави, че партия “Възраждане” е сред водещите фактори в европейския парламент. “Никога не забравяйте, че единственото общо между ЕС и Европа е, че ЕС е най-голямата заплаха за бъдещето на Европа. Ако искаме да имаме европейска цивилизация, трябва пълно предоговаряне на ЕС. И най-важното - да не забравяме, че най-голямата европейска държава е Русия и без нея Европа няма как да съществува”, добави Костадинов.

Във форума се включиха лидери на национални партии, част от “Европа на суверенните нации” и председателят на парламентарната група на ЕСН - Рене Ауст. 

По време на срещата беше подписана и обща декларация за общите ценности на всички партии в ЕСН. Тя е продължение на подписаната през април 2024 г. в София “Софийска декларация”, която сложи началото на създаването на европейската група и партия ”Европа на суверенните нации”.

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Тагове:

Костадин Костадинов Берлин среща на върха Европа на суверенните нации Русия
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