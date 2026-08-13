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Оставиха в ареста 45-годишен, насилвал непълнолетен

Обвиняемият е бил задържан във Варна

13.08.2026 | 14:28 ч. Обновена: 13.08.2026 | 14:28 ч. 15
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Съдът остави в ареста 45-годишен мъж от Варна, обвинен в сексуално посегателство срещу непълнолетно лице в община Своге, съобщиха от Апелативната прокуратура - София.

Мярката "задържане под стража" е наложена по искане на Районната прокуратура - Костинброд, Териториално отделение - Своге.

Според събраните до момента данни на 5 август 2026 г. в населено място в община Своге мъжът е извършил действия с цел полово удовлетворение спрямо непълнолетно лице от същия пол, като е използвал заплахи.

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Обвиняемият е бил задържан във Варна. Решението на съда за оставянето му в ареста може да бъде обжалвано и протестирано в законоустановения срок пред Софийския окръжен съд.

За престъплението, в което е обвинен, законът предвижда наказание от пет до 12 години лишаване от свобода, пише БТА.

На 11 август мъжът беше задържан първоначално за срок до 72 часа, след което прокуратурата внесе искане в съда за налагане на постоянна мярка "задържане под стража".

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Тагове:

сексуално насилие непълнолетен
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