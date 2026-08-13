В разгара на жегата: Пет населени места в Свищовско са на воден режим

В разгара на летните жеги пет населени места в община Свищов са на воден режим, като за тях е обявено пълно или частично бедствено положение.

Особено тежка е ситуацията в село Горна Студена, където жители остават с дни без вода, а във високите части на населеното място проблемът продължава вече около два месеца.

Местната жителка Златка Атанасова разказва, че водният режим не е нещо ново за селото, но това лято ситуацията е станала критична.

"Наливаме в бутилки – за пране, за готвене. Въобще не готвим. Не можеш да се изкъпеш, не можеш да се изпереш. Ходя по хората да пълня", сподели тя.

Проблемът засяга не само домакинствата, но и местния бизнес. Огнян Вицелов, собственик на фирма за селскостопанска техника, разказва, че при тях вода не е имало около месец и половина.

"Кара се вода от Свищов или купуваме. Хората работят и всеки ден трябва да си измият поне три-четири пъти ръцете. На ден по 200 литра вода караме с туби", обясни той.

От днес в Горна Студена започва раздаването на около 20 000 литра бутилирана питейна вода. Според местните жители това може да помогне временно, но не решава основния проблем.

"Във високата част на селото няма два месеца вода. Дори с водата от държавния резерв – това е вода за пиене, това не е решение", коментира Марияна Илиева от населеното място.

Една от основните причини за кризата е състоянието на водопреносната мрежа. Загубите по нея достигат до 80%, а за цялостната ѝ подмяна са необходими около 550 000 евро.

Кметът на община Свищов Генчо Генчев заяви, че необходимата документация е изпратена до Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Министерския съвет.

"Става въпрос за километри водопреносна мрежа и изключително голям ресурс, който ние няма как да осигурим. Нужни са държавна намеса и държавна помощ. Няма как да се справим сами със създалата се ситуация", обясни Генчев пред Bulgaria ON AIR.

От ВиК "Йовковци" на свой ред посочват, че трайното решение изисква цялостна подмяна на водопреносната мрежа. От дружеството обясняват, че комбинацията от продължителното засушаване и загубите от над 80% води до драстичен спад на нивото на водоизточниците.

Община Свищов разполага с работни проекти и издадени разрешения за строеж за критични участъци от мрежата, като документацията е внесена в МРРБ.