Костадинов: Вината за този бюджет не е само на Радев

В интервю за Нова тв лидерът на “Възраждане” Костадин Костадинов съобщи, че партията ще внесе спои предложение, с които да покажат, че “е възможно да няма такъв дефицит”. Депутатът коментира и план-сметката за настоящата година.

Преди дни министърът на финансите Гълъб Донев представи проектобюджета и каза, че той влиза в НС на 1 юли.

“Далеч съм от мисълта да обявявам държавния служител за най-голямото зло. Вината за този бюджет не е само на Радев. Той продължава политиките на предишните управляващи. Разликата между държавния дълг, който беше предвиден по бюджета на Теменужка Петкова, и този, който сега е на Гълъб Донев, е милиард и половина. Тоест почти няма никаква разлика. На всичкото отгоре ние многократно повтаряхме, че това, което се случва сега, е заради изкуственото раздуване на приходите, за да можем да покрием прословутия 3-процентен прагов дефицит”, коментира Костадинов.

Депутатът каза, че не вижда мерки в борбата със сивия сектор в посока едрия бизнес. Според него налице е удар по дребния предприемач.

“За мен е необяснимо как хората, които обясняваха, че ще се борят с олигархията, първото нещо, което правят, е да посягат на работниците и на държавните служители”, каза още лидерът на “Възраждане”.

Пътната безопасност

Костадинов коментира и пътната безопасност у нас след трагичния инцидент на АМ “Тракия”, отнел живота на трима души. Депутатът обясни, че по два пъти в седмицата пътува по маршрут София-Варна и Варна-София и вижда в какво състояние са пътищата.

“Една голяма част от мантинелите в буквалния смисъл на думата се разлагат, защото вече са изядени от ръждата и могат да паднат при малко по-силен вятър. Преди няколко години, когато ние започнахме да задаваме такива въпроси, частично някои от най-засегнатите участъци бяха поправени, обаче истината е, че се работи на парче”, каза Костадинов.

Той коментира, че участъкът, строен в областите Бургас, Ямбол и Сливен, има мантинела, която е здрава, но не е предназначена за използване на автомагистрала. По думите му тя може да задържа леки автомобили и определени превозни средства с по-висок тонаж, но не и тежкотоварни камиони от този тип.

“Това, което бихме могли да направим като опозиция, вече сме го направили. Продължаваме с действията. Зададохме поредица от въпроси на новия министър Шишков, чакаме отговори. Трябва да се действа. За съжаление, при нас действията винаги идват, след като има човешки жертви, което е безумно”, каза още лидерът.