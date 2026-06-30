BGONAIR Live
BGONAIR Live Днес | 43

Добри са условията за туризъм в планината

Не са регистрирани инциденти за денонощието

30.06.2026 | 10:40 ч. 3
БГНЕС

БГНЕС

Добри са условията за туризъм в планината, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК).

Очаква се топло време. Ще има слаб вятър във високите части, както и разкъсана облачност. 

Не са регистрирани инциденти в планината за изминалото денонощие, посочиха от ПСС.

В планините ще бъде предимно слънчево според прогнозата за времето. Около и следобед ще се развива  купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Ще духа умерен до силен вятър от изток-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 28°, на 2000 метра – около 19°.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

планина туризъм
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem