Добри са условията за туризъм в планината, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК).

Очаква се топло време. Ще има слаб вятър във високите части, както и разкъсана облачност.

Не са регистрирани инциденти в планината за изминалото денонощие, посочиха от ПСС.

В планините ще бъде предимно слънчево според прогнозата за времето. Около и следобед ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Ще духа умерен до силен вятър от изток-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 28°, на 2000 метра – около 19°.