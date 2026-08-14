Радев изненада: Успяхме да елиминираме олигархията, тя е извън властта (ВИДЕО)

Премиерът Румен Радев коментира пред журналисти безводието в Плевен и заяви, че той е бил първият политик, който се е осмелил да дойде в разгара на протестите, свързани с безводието в Плевен.

“От тогава се работи активно, нашето правителство направи една среща между ресорните министерства, поканихме кметовете на Ловеч, Севлиево, работи се много сериозно, доволен съм от напредъка", обясни премиерът.

Когато има големи претенции към високия дефицит към бюджета, нека тези, които критикуват бюджета, да дойдат в Плевен и да обяснят на хората. Ние сме поели този риск да има по-висок дефицит, но да има решения

Борбата с олигархията

Попитан съгласен ли е с думите на вицепремиера Иво Христов, че олигархията е завладяла обществените медии, Радев каза, че доверието, че и медиите, и политиката се градят на доверието на обществото, а когато това доверие се загуби е естествено да има и такива оценки.

“Знаете, че по доста различни социологически проучвания, повечето граждани търсят информация от други източници”, каза Радев и изрази надежда, че доверието към медиите ще се върне.

"Всеки има право на лично мнение", каза премиерът по повод думите на Христов

“Аз съм взискателен, доволен съм от министрите, но когато сме насаме, имам какво да им кажа”, каза Радев по повод стоте дни от управлението на кабинета.

Разпозната ли е олигархията?

Радев попита дали са четени управленските програми на предишните правителства и ги определи като “управленска немощ”.

“Ние предлагаме детайлна програма с ясни мерки”, каза премиерът и добави, че последователно изпълняват предизборните си обещания.

“Успяхме да елиминираме на тази олигархия от политическата власт - те вече са извън властта. Направихме не малки стъпки и работим за още. Олигархията не е само двама човека - под тях има много, “лейтенанти”, които вършат черната работа”, категоричен е Радев.

"Всеки български град има какво да предложи, но Бургас е добър избор - избор на международна експертна комисия и градът ще представи достойно България”, каза премиерът за домакинството на конкурса "Евровизия".

Падналият дрон

Премиерът коментира и случая с падналия дрон, който навлезе в българското въздушно пространство на 8 август.

“България все още не е получила поисканата от Киев информация за инцидента. Министър Стоянов е тук, но отговор на неговите въпроси и на въпросите на Външното министерство все още няма“, заяви Радев.

Премиерът изрази недоумение от забавянето, след като украинската страна е поела ангажимент да съдейства за изясняването на случая. България поиска от Киев цялата налична информация, която би могла да помогне за установяването на обстоятелствата около полета на дрона.

“Беше редно досега да получим отговор и това съответно навява на редица въпроси“, подчерта министър-председателят.

Случая с Ива Михайлова

Министър-председателят коментира и развитието на случая с Ива Михайлова в Северна Македония, като благодари на българските медии за това, че информират обществото за процеса.

Радев подчерта, че България не може да се намесва в съдебните производства на друга държава, но институциите поддържат постоянен контакт с Михайлова и семейството ѝ. Българското посолство в Скопие и консулските служби също продължават да оказват съдействие.

“България не се меси в съдебните процеси на други държави, но ние сме непрекъснато във връзка и с Ива Михайлова, със семейството, с нейната майка“, заяви премиерът и по думите му българската държава е поела съдебната защита, а Министерството на външните работи работи активно по случая. Радев благодари и на българските депутати, които са запознали европейските институции и обществеността със случая, както и на президента Илияна Йотова за позицията ѝ.

Премиерът отправи остра критика към отношението към Михайлова в РСМ.

“Цялостното отношение към Ива Михайлова е в разрез със здравия разум и с елементарни хуманни принципи“, заяви Радев и добави, че заради развитието на случая Министерството на външните работи е подготвило официална дипломатическа реакция.

“Министерството на външните работи е готово с протестна нота по този случай, която ще бъде връчена официално“, обяви премиерът.

“Ще отнеме време нещата да се върнат в нормалното им русло.

Социалните мрежи

Попитан дали се обсъжда ограничаване на социалните мрежи, премиерът каза, че това е въпрос не е само дали да се ограничат, а как. “Това е огромно предизвикателство, има методи за заобикаляне”, каза Радев, но все пак подчерта, че правителството ще работи и в тази посока.

Бюджет 2027

Попитан дали "Прогресивна България" вече мисле за бюджета за следващата година, Радев отговори: “Излязохме с ясно съобщение, че данъци и осигуровки няма да се променят. Ние заварихме празна хазна. Въпреки това имаме увеличение - на заплати, на лични асистенти, на социални разходи, а ситуацията е тежка. Надявам се това да залегне и в бюджета за следващата година”.

“Провокациите не са спирали, те са всички ден и ние не правим пазарлъци, а политики”, каза премиерът Радев.