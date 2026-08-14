Друсат гюбеци пред паметника на Асеневци във Велико Търново, кметът ги подхвана (ВИДЕО)

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Кметът на Велико Търново Даниел Панов официално сезира Министерството на културата и Областната дирекция на МВР в старата столица с искане за санкционна процедура и налагане на тежки глоби за оркестър, снимал кючек на Паметника на Асеневци.

Това съобщиха от пресцентъра на общинската администрация.

Видеозаписът с изпълнението на кючека най-вероятно е с търговска цел, защото на кадрите са публикувани телефоните за контакт с оркестъра.

Клипът най-вероятно е сниман в края на юли, но видеото, направено пред паметника на царете от династията на Асеневци, днес се появи в социалните мрежи и предизвика сериозно обществено недоволство.

Като автор на произведението се самоопределя групата „Трио Бенд“. Във видеото се вижда как музикантите изпълняват кавър версия на известния кючек „6 без 10“ под монумента на царете Асен, Петър, Калоян и Иван Асен II. Атмосферата се допълва от бели денс танцьорки.

Клипът натрупа хиляди гледания и бързо спечели одобрението на любителите на този стил музика.

Една от ярките емблеми на Велико Търново и на България по света е обект на видимо укорими от морална и обществена гледна точка прояви, при това – с търговска цел. Това не може да остане без санкция, коментира Панов.

След като стана ясно, че ще бъдат взети мерки, музикантите започнаха да свалят видеата от социалните мрежи.

Монументът на Асеневци и „Боруна“ са част от Историческо селище Велико Търново – групов паметник на културата от национално значение. Подаден е официален сигнал до Министерството на културата за посегателството, покриващо съставите на няколко нарушения на Закона за културното наследство. Авторите на видеото подлежат на административно-наказателна отговорност – за уронване на престиж и посегателство върху културна ценност, а глобата може да достигне над 25 000 евро.

Сезирана е и Областната дирекция на МВР във Велико Търново, доколкото случаят представлява нарушение на обществения ред и се явява дребно хулиганство по смисъла на Указа за борба с дребното хулиганство. Община Велико Търново и кметът настояват, след установяване на извършителите, да бъде задействана процедурата пред Районен съд – Велико Търново, за налагане на предвидените в закона санкции.

През 2025 г. се навършиха 40 години от построяването на паметника "Асеневци" във Велико Търново, във връзка с което беше създаден и представен пред публика филм със заглавие "Мечът и царете".