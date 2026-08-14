Дигитално поколение: 18-годишните прекарват поне 4 часа онлайн

Проучване на португалския Институт за поведение, свързано със зависимости (ICAD), установи, че 18-годишните прекарват повече време в интернет, особено в социалните мрежи.

Резултатите се основават на проучване сред млади хора, участващи в събитието "Ден на националната отбрана 2025“, съобщава Euronews.

Повечето млади хора (60%) използват интернет средно по четири или повече часа на ден, като интензивното ползване (пет или повече часа) нараства в сравнение с предходни години.

"Сам по себе си този показател не е равнозначен на проблеми. Той просто отразява живот, протичащ както във физическия, така и във виртуалния свят - често преплетени помежду си и свързан с нови начини на поведение, действие и съществуване“, се посочва в заключенията на проучването.

Социалните мрежи

Социалните мрежи са платформите, които младите хора използват най-често, като предпочитаното устройство за достъп до тях е мобилният телефон. Въпреки това, повечето анкетирани (близо 45%) споделят, че прекарват около два до три часа в платформи като TikTok, Facebook и Instagram. Тринадесет процента от младите хора признават, че прекарват около шест или повече часа в социалните мрежи.

Освен социалните мрежи, други причини, поради които младите хора прекарват повече време в интернет, са търсенето на информация (за четене или учене), игрите (включително залаганията), както и гледането на филми, видеоклипове и обучителни материали.

Прави впечатление и фактът, че през 2025 г. 99% от анкетираните млади хора посочват, че са започнали да използват интернет преди 16-годишна възраст, а 39% - преди 10-годишна възраст.

Това е особено важен показател, тъй като делът нараства, което показва, че интернет навлиза в живота на хората във все по-ранна възраст. Проучването отбелязва, че тази тенденция е малко по-силно изразена при момичетата, отколкото при момчетата.

Изглежда, че момичетата прекарват повече време в социалните мрежи или в търсене на информация онлайн, докато момчетата отделят повече време за игри.

Що се отнася до онлайн хазарта с истински пари, нивото на участие сред младите хора също е впечатляващо: 17% от 18-годишните (30% от момчетата и 5% от момичетата) правят залози онлайн.

Проблеми, свързани с използването на интернет

Прекомерната употреба на интернет се свързва с редица проблеми, особено сред подрастващите. Поради това в рамките на проучването ICAD се целеше да се установи дали участниците вече са се сблъсквали с някои от тях, като например влошено представяне в училище или на работното място, здравословни проблеми, изискващи медицинска помощ, поведенчески проблеми у дома, финансови затруднения, прояви на насилие или непристойно поведение, незащитени сексуални контакти и епизоди на емоционален дистрес.

Като цяло, 35% от младите хора посочват, че са се сблъсквали с поне един от тези седем проблема през 12-те месеца преди провеждането на проучването.

Най-често споменаваният проблем (20%) е емоционалният дистрес (липса на мотивация, тъга, неудовлетвореност, самота, тревожност), следван от влошеното представяне в училище или на работното място (17%).

Проучването засяга един от основните въпроси в дискусиите на ЕС относно използването на социалните мрежи от деца и младежи.

Доклад на Световната здравна организация (СЗО), публикуван в началото на миналата година, посочва доминиращата роля на дигиталния свят в живота на младите хора като един от основните фактори за самотата в световен мащаб.

Прекарването на твърде много време пред екрана се свързва с по-ниска физическа активност и влошено качество на съня, както и с тревожност, депресия, стрес и социална изолация.

Плановете на Обединеното кралство да ограничи достъпа на тийнейджъри до социалните мрежи отново разпалиха дебат, който се води в цяла Европа. Държави като Франция, Испания, Австрия, Гърция и Дания обсъждат мерки за ограничаване на достъпа на непълнолетни, на фона на опасения, вариращи от кибертормоз и дизайн на платформите, създаващ зависимост, до трагични случаи на самоубийство и самонараняване.