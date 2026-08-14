Да "стъпиш в обувките" на космонавт: Български ученици с медали от лагер в Турция

Отлично представяне на българските представители на космическия лагер в Турция.

"Наградата е специална. Най-ценни са комуникативните умения, които развихме. Трябваше да бързаме, ако стане авария по време на мисия. На едната трябваше да излетим със совалка", каза медалистът Мартина Дуйкова в "България сутрин".

"Медалът е нещо материално, но зад него стоят много усилия, лидерски умения, инициативност и работа в екип. Двамата сме били наблюдавани през цялото време, за да се стигне до това.

Впечатлиха ме космическите мисии. Имаше тренажори и симулатори, на които тренират истинските космонавти на НАСА, което много ме впечатли. Човек не учи само с учебниците, а с преживяване и трябва да се работи в екип", сподели медалистът Калоян Стефанов за Bulgaria ON AIR.

За да кандидатстват за лагера, трябва да напишат есета на определена тема.

"Мотивира ме какво ще направя на дадената задача. Исках да стана космонавт, захванах се за инженерството", посочи Дуйкова.

"В момента се занимавам на високо ниво с математика и физика. Науката ме изпълва с щастие. Искам да се занимавам с инженерство и работя върху това", категоричен е Стефанов.