Важен е етикетът: Какви слънцезащити да купувате и кои да избягвате?

Когато избираме продукти за слънцезащита, най-често гледаме фактора върху опаковката. Но зад голямото число SPF стои дълъг списък със съставки, който повечето потребители трудно могат да разчетат или нищо не им говори. "Активни потребители" са изследвали етикетите на 187 слънцезащитни продукта за потенциално проблематични вещества в тях.

При тестовете не са измервали слънцезащитния фактор в лаборатория. Затова проучването показва какво е декларирано в състава, но не може да установи дали продуктът действително осигурява обещаната SPF и UVA защита.

Какво показва етикетът?

Списъкът със съставките може да ни покаже какви UV филтри, консерванти, ароматизатори и алергени съдържа продуктът. Той обаче рядко показва точната концентрация на всяко вещество. Това означава, че от етикета можем да открием наличието на определена съставка, но не и да определим колко голямо е реалното излагане при употреба.

В анализа са проверени конкретните наименования в списъка със съставките. Те са сравнени с предварително определения списък на потенциално проблематични вещества и са установените съвпадения.

Групите проблематични вещества:

- Критична - забранена за съответната употреба или свързана с най-сериозно опасение, например потенциална канцерогенност или токсичност за репродукцията. Пример, Homosalate.

- Висока - Предполагаем ендокринен нарушител, проблематичен UV филтър, силен сенсибилизатор или вещество със сериозно ограничение. Такива са: BHT (Butylated Hydroxytoluene) и Octocrylene.

- Умерена - по-ограничено опасение, което зависи от възрастта, концентрацията, мястото или начина на употреба. Например, Phenoxyethanol.

-Ниска/алергенна - ароматен алерген или друга съставка с предимно алергизиращ потенциал като Limonene, Linalool, Alpha-Isomethyl Ionone, Benzyl Alcohol, Citronellol, Homosalate.

Какви са резултатите?

В анализа са включени 187 продукта, които са с пълен списък на съставките. В категория „Безопасни“ попадат 105 продукта, в категория „Умерено безопасни“ - 49, а в категория „Потенциално рискови“ - 33. При 78 продукта не е открита нито една съставка от използвания рисков списък. При 15 продукта е установена поне една критична съставка.

При детските продукти 40 от 53 са в категория „Безопасни“.

При спрейовете картината е по-неблагоприятна - 13 от 37 попадат в категория „Потенциално рискови“. При тях има значение не само какво съдържат, но и дали част от продукта може да бъде вдишана и дали се нанася равномерен слой.

Вижте резултатите ТУК.

Кои са най-често откриваните съставки?

Phenoxyethanol е най-често установената съставка от използвания списък - среща се в 47 продукта. Той е консервант, който предпазва козметиката от разваляне. В методиката за оценка на риска получава умерена тежест, а при продукти за малки деца се прилага допълнителна предпазна оценка.

Ароматните алергени също са широко разпространени. Limonene е открит в 39 продукта, Linalool в 35, Alpha-Isomethyl Ionone в 34, Benzyl Alcohol в 24, а Citronellol в 23. При повечето хора те не предизвикват проблем, но могат да причинят реакция при чувствителна кожа или вече развита алергия към аромати.

Octocrylene е UV филтър, установен в 32 продукта. Той е включен в групата с по-високи опасения заради възможни алергични реакции и поставените въпроси за въздействието му върху водната среда.

BHT е открит в 16 продукта. Използва се като антиоксидант, за да запази формулата стабилна, но се обсъжда като възможен ендокринен нарушител и затова получава по-висока тежест в оценката.

Homosalate и Ethylhexyl Methoxycinnamate са установени в по 12 продукта. И двата са UV филтри, за които има опасения, свързани с хормоналната система. Homosalate е отнесен към най-тежката група в методиката, а Ethylhexyl Methoxycinnamate - към групата с висок риск.

Какво пише отпред и какво отзад?

От "Активни потребители" са проверили дали твърденията съответстват на декларирания състав. При 14 продукта е открито противоречие. Най-често продуктът е представен като „без парфюм“ или „хипоалергенен“, а в списъка със съставките присъства Parfum или Fragrance. Има и продукти за чувствителна или детска кожа, които съдържат ароматни алергени. Това не означава автоматично, че продуктът ще предизвика реакция. Означава обаче, че потребителят не получава достатъчно ясно послание от лицевата страна на опаковката и трябва да прочете целия състав.

Полезни съвети

1. Избирайте защита срещу UVA и UVB лъчи. SPF се отнася основно до UVB защитата, затова търсете и обозначение за UVA.

2. Нанасяйте достатъчно и равномерно. Тънкият слой намалява защитата. Покрийте всички открити части, включително ушите, врата, стъпалата и линията на косата.

3. Подновявайте защитата. Нанасяйте отново поне на всеки два часа, както и след плуване, силно изпотяване или избърсване с кърпа.

4. Не разчитайте само на крема. Търсете сянка, избягвайте силното обедно слънце и използвайте дрехи, шапка и слънчеви очила.

5. Внимавайте със спрейовете. Не ги пръскайте директно върху лицето и не вдишвайте облака. Нанесете първо върху дланта и разнесете равномерно.

6. Не смесвайте два продукта с надеждата факторите да се съберат. SPF 20 и SPF 30 не правят SPF 50, а смесването може да наруши равномерния защитен слой.

7. При чувствителна кожа проверявайте целия състав. Твърдението „без парфюм“ не е достатъчно, ако в INCI има Parfum, Fragrance или ароматни алергени.

8. Купувайте от надеждни търговци. Много ниската цена и липсата на ясна информация за производителя са причина да бъдете предпазливи.