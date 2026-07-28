Зидан поема националния отбор на Франция с договор за четири години

Зинедин Зидан е новият селекционер на националния отбор на Франция, съобщават от футболната федерация на страната. Договорът му е за четири години.

"Това е изключителен момент. Такъв е заради човека, който седеше до мен. Зинедин е една от легендите на френския футбол и в продължение на много години казваше, че една от мечтите му е да поеме ръководството на националния отбор", заяви Филип Диало, президент на френската футболна централа.

54-годишният Зидан не е бил треньор, откакто напусна Реал Мадрид през 2021 година.

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"Бих искал да благодаря на Дидие Дешан и неговия екип за работата им. В продължение на 14 години той водеше френския отбор до върха", каза още Диало.

Дешан спечели Световното първенство през 2018 година и се оттегли след Мондиал 2026, където Франция загуби срещу Испания на полуфиналите.

(БТА)