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Над 17 хил. подписа за по-малко ден събра петицията на ПП за вето на Бюджет 2026

Петицията беше обявена вчера от лидера на партията Асен Василев

25.07.2026 | 14:45 ч. 26
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Петицията на "Продължаваме промяната" за налагане на президентско вето върху бюджет 2026 събра над 17 000 подписа за по-малко от 24 часа. Това съобщиха от пресцентъра на партията.

Петицията беше обявена вчера от лидера на "Продължаваме Промяната" Асен Василев. Петицията призовава президента Илияна Йотова да наложи вето на приетия бюджет. Подписалите призовават президента:

Да постави въпроса за адекватната подкрепа за майчинството, родителството и наследствените пенсии.

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Да поиска преразглеждане на решението, с което беше отхвърлен пакетът за подкрепа на работещите, децата, образованието, културата, малкия бизнес и общините.

Да поиска ново обсъждане на разходните приоритети за възнагражденията на медицинските специалисти, устойчивостта на общинските и областните болници, репродуктивното здраве, профилактиката и прозрачността на отчетените услуги.

Следващата седмица искането за вето с мотиви, както и петицията ще бъдат връчени на президента Илияна Йотова

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