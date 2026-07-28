Случаят “Петрохан“ - схема за милиони по екопроекти и намесени политици?

Природозащитникът Атанас Русев направи нови разкрития около случая “Петрохан” и твърди, че групата около покойния Ивайло Калушев се е подготвяла за усвояване на много средства по екологична линия.
“Това е била една огромна схема - по екологичните теми да получават адски много средства, които да идват по Плана за възстановяване. Връзките са публикувани и хората ги знаят. Водят към “Демократична България“ и “Продължаваме Промяната“, добавя в интервю за БНТ природозащитникът.
Русев е категоричен, че съдейства на разследването от ден едно.
"Запазих мълчание, защото активно съдействам на това разследване. И както би трябвало да правят абсолютно всички, които са замесени и знаят нещо по този случай. Тези хора малко или много през годините съм ги познавал и съдействам с информация. Докато аз съдействам, има три типа субекти, които абсолютно не съдействат и вредят на разследването".
По думите му в първата група попадат журналисти и медии, които правят спекулации.
"Това внася разкол най-вече в общественото мнение, което в една нормална държава не би било допустимо. Втората група са хора, които са близки до тази група – приятели, познати, родители, които по същия начин знаят много, но мълчат. Те не казват истината. Има и хора, които са били в тази общност преди 35 години. Някои от тях вече са семейни, имат деца. Всички те също мълчат", каза още природозащитникът.
Третата група, по думите му, е най-страшната и в нея попадат политици, които са финансирали цялата тази организация.
"Те са поддържали всичко това и също пазят пълно мълчание какво са правили в тази хижа", твърди Русев.
Природозащитникът смята, че разследването върви към своя край - в момента се довършват финалните експертизи.
"Знам, че има нови данни по случая, има нови свидетели, които са проговорили. Има веществени доказателства. Има 100% сигурност какво се е случило, как се е случило и по какъв начин. Някои от тези моменти са запечатани на камери. Камерите снимат в 4K с най-високата резолюция", казва още Русев.
Убийство или самоубийство?
На въпрос каква е версията за края на Калушев - убийство или самоубийство, Русев отговори така:
“Това е официалната версия и аз не мисля, че има нещо друго да се каже повече от нея. Няма нищо, което да противоречи на тази версия. Дори напротив”.
Русев потвърди, че е имало и култ към личността на Калушев.
"Всички тези неща определено ги е имало, но пак ви казвам – всичко ще излезе в самото разследване. Тези неща няма как да се скрият. Казвам ви, че за тях има многобройни доказателства, които са събрани по надлежния ред. Там няма лъжа или измислица – това са доказателства".
Има много политика в случая
"За съжаление, има много политика във всичко това. Всъщност това е била една огромна схема. Организациите, които той е създал, са били подготвени в един момент по екологичните теми да получават адски много средства, които да идват по Плана за възстановяване. Там е част от голямото разклонение на случая. Всички тези политици, които са се появявали на тази хижа или са имали отношение, според мен трябва да бъдат извикани”, разказва още природозащитникът.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.