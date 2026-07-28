Случаят “Петрохан“ - схема за милиони по екопроекти и намесени политици?

Природозащитникът Атанас Русев направи нови разкрития около случая “Петрохан” и твърди, че групата около покойния Ивайло Калушев се е подготвяла за усвояване на много средства по екологична линия.

“Това е била една огромна схема - по екологичните теми да получават адски много средства, които да идват по Плана за възстановяване. Връзките са публикувани и хората ги знаят. Водят към “Демократична България“ и “Продължаваме Промяната“, добавя в интервю за БНТ природозащитникът.

Русев е категоричен, че съдейства на разследването от ден едно.

"Запазих мълчание, защото активно съдействам на това разследване. И както би трябвало да правят абсолютно всички, които са замесени и знаят нещо по този случай. Тези хора малко или много през годините съм ги познавал и съдействам с информация. Докато аз съдействам, има три типа субекти, които абсолютно не съдействат и вредят на разследването".

По думите му в първата група попадат журналисти и медии, които правят спекулации.

"Това внася разкол най-вече в общественото мнение, което в една нормална държава не би било допустимо. Втората група са хора, които са близки до тази група – приятели, познати, родители, които по същия начин знаят много, но мълчат. Те не казват истината. Има и хора, които са били в тази общност преди 35 години. Някои от тях вече са семейни, имат деца. Всички те също мълчат", каза още природозащитникът.

Третата група, по думите му, е най-страшната и в нея попадат политици, които са финансирали цялата тази организация.

"Те са поддържали всичко това и също пазят пълно мълчание какво са правили в тази хижа", твърди Русев.

Природозащитникът смята, че разследването върви към своя край - в момента се довършват финалните експертизи.

"Знам, че има нови данни по случая, има нови свидетели, които са проговорили. Има веществени доказателства. Има 100% сигурност какво се е случило, как се е случило и по какъв начин. Някои от тези моменти са запечатани на камери. Камерите снимат в 4K с най-високата резолюция", казва още Русев.

Убийство или самоубийство?

На въпрос каква е версията за края на Калушев - убийство или самоубийство, Русев отговори така:

“Това е официалната версия и аз не мисля, че има нещо друго да се каже повече от нея. Няма нищо, което да противоречи на тази версия. Дори напротив”.

Русев потвърди, че е имало и култ към личността на Калушев.

"Всички тези неща определено ги е имало, но пак ви казвам – всичко ще излезе в самото разследване. Тези неща няма как да се скрият. Казвам ви, че за тях има многобройни доказателства, които са събрани по надлежния ред. Там няма лъжа или измислица – това са доказателства".

Има много политика в случая

"За съжаление, има много политика във всичко това. Всъщност това е била една огромна схема. Организациите, които той е създал, са били подготвени в един момент по екологичните теми да получават адски много средства, които да идват по Плана за възстановяване. Там е част от голямото разклонение на случая. Всички тези политици, които са се появявали на тази хижа или са имали отношение, според мен трябва да бъдат извикани”, разказва още природозащитникът.