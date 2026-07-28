Срутени сгради и поне 50 ранени след земетресението в Япония ВИДЕО

Мощно земетресение с магнитуд 7,1 разтърси префектура Кумамото на японския остров Кюшу - най-южния от основните острови на страната. Епицентърът на трусовете е бил на дълбочина 10 километра под морското равнище, съобщи Японската метеорологична агенция (JMA).
Японският министър-председател Санае Такаичи заяви, че има съобщения за пострадали хора, а в района се е срутила сграда.
"Проверяваме данните за жертвите, но вече чухме за ранени, а в някои райони е имало пожари или прекъсвания на електрозахранването, щети по пътища и мостове, както и срутени сгради“, каза Такаичи, цитирана от световните агенции.
Властите издадоха предупреждение за цунами, като се очакват вълни с височина до един метър. Жителите на крайбрежните райони са призовани да се преместят на по-високи места и да следват официалните инструкции за евакуация.
A video clip is being shared of what appears to be Kumamoto Castle during today's earthquake. It was seriously damaged by a 2016 earthquake and repair work has been underway for years. The clouds of dust indicate it may have sustained further damage.pic.twitter.com/yMPb6Wr9DQ https://t.co/IblWNrqTcj— Jeffrey J. Hall 🇯🇵🇺🇸 (@mrjeffu) July 28, 2026
Телевизионният оператор NHK съобщи, че е възможно вълни с такава височина вече да са били регистрирани.
Канцеларията на японския министър-председател е разпоредила на властите възможно най-скоро да оценят мащаба на щетите. Правителството също така е издало указания на властите да поставят човешкия живот над всичко останало и да не пестят усилия.
Властите също така увериха, че не са регистрирани непосредствени нередности в атомните електроцентрали след земетресението, разтърсило Югозападна Япония. Според Органа за ядрено регулиране не са докладвани незабавни проблеми в ядрените централи след труса.
Най-малко 50 души са били приети в болница с различни наранявания след силното земетресение, разтърсило югозападната част на Япония, добавя обществената телевизия NHK.
Телевизията съобщава още, че 12 къщи са се срутили. В четири от случаите под отломките са останали затиснати хора.
@sassla.mx 📹🇯🇵 Primeras imágenes del momento del #terremoto M7.1 desde la ciudad de #Kumamoto, #Japón. 28/Jul/2026. 🟣 Intensidades violentas en evidencia. #SASSLA ♬ original sound - SASSLA
Втори трус за седмицата
Земетресение с магнитуд 7,2 разтърси Северна Япония на 25 юни, но не причини жертви или сериозни щети.
Япония е една от най-сеизмично активните страни в света, тъй като е разположена върху четири големи тектонски плочи по протежение на западния край на Тихоокеанския "Огнен пръстен“.
@la.repubblica
Una violenta scossa di terremoto di magnitudo 7.1 ha colpito la prefettura di Kumamoto, con un ipocentro a 10 chilometri di profondità. Le prime immagini del video riprese dal castello di Kumamoto mostrano sezioni delle sue mura in pietra che crollano. Video Reuters♬ suono originale - la.repubblica
На архипелага, населен с около 125 милиона души, ежегодно се регистрират стотици трусове, като на страната се падат около 18 процента от земетресенията в световен мащаб.
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【地震速報】熊本県熊本地方で震度７ 津波注意報 気象庁https://t.co/fAoIlTGbTd pic.twitter.com/CrK9DjyYMX— NHKニュース (@nhk_news) July 28, 2026