Мъж заплаши жена с убийство, заби вилица под окото ѝ заради 100 евро

32-годишен мъж ще бъде съден, след като изнудвал жена да му даде 100 евро, като я заплашвал с убийство и ѝ нанесъл телесна повреда.

Според събраните до момента доказателства престъплението е извършено малко преди полунощ на 25 юли къща в село Владая.

По данни на прокуратурата обвиняемият поискал от жената да му даде 100 евро. За да я принуди, той отправял заплахи за убийство, като крещял: „Ще те заколя, ще те убия, ще те приключа, ще те убия за стоте евро“.

Разследването сочи, че мъжът допрял нож до гърлото на жената, удрял я с ръце и крака по главата и тялото, а впоследствие я пробол с вилица под лявото око, причинявайки ѝ лека телесна повреда.

По случая е образувано досъдебно производство за принуда, извършена чрез заплаха и насилие.

С постановление на наблюдаващ прокурор обвиняемият е задържан за срок до 72 часа.