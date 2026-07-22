Грандамата на френския шансон Мирей Матийо празнува днес юбилей

Шестдесет години сценична дейност, над 1200 песни на 12 езика, 200 млн. продадени албума, повече от 3000 концерта - грандамата на френския шансон Мирей Матийо, наричана Врабчето от Авиньон, днес отбелязва 80-годишния си юбилей. Кариерата й включва дуети с Шарл Азнавур, Клод Франсоа, Джони Холидей, Пол Анка, Силви Вартан, Хулио Иглесиас, както и проекти с френски и световни текстописци и композитори. Тя продължава активно да работи и планира през есента турне в Германия и Австрия, а през 2027 г. ще се срещне и с почитателите си в Канада, информира АФП.

Матийо тръгна на турне миналата есен, отбелязвайки шест десетилетия присъствие на сцената не само в родната Франция, но и по целия свят. В края на октомври 2025 г. тя постави началото на юбилейните изяви от сцената на зала „Олимпия” в Париж и това съвсем не е случайно.

„За първи път пях в „Олимпия“ на 28 декември 1965 г. като подгряващ изпълнител на Саша Дистел и Дион Уоруик, като представих Mon Credo и три песни на Едит Пиаф, на която дължа толкова много”, казва пред АФП Мирей Матийо миналата година. Mon Credo е дебютният й сингъл. Матийо е сравнявана с Едит Пиаф заради мощния си глас, но житейските пътища на двете са съвсем различни. „Да бъда сравнявана с тази велика дама беше най-красивият комплимент за начинаещата певица, която бях тогава“, отбелязва пред АФП Матийо, която не е променяла прическата си, след като стъпва за първи път на сцената. И тя, както и гласът са емблематични за френската изпълнителка.

Мирей Матийо е запалена и по модата, като за сценичните си изяви често избира тоалети на „Шанел“ и на Пиер Карден – дизайнерът е неин голям приятел, който приживе се грижи за гардероба за почти всичките ѝ турнета и публични изяви, разказва тя в документален филм за живота си.

Матийо е родена на 22 юли 1946 г. във френския град Авиньон и е най-голямата в семейството, което има още 13 деца. Фамилията живее бедно, а Мирей работи във фабрика и така събира пари, с които плаща уроците си по пеене.

„Бях на четири години, когато за първи път пях пред публика”, спомня си изпълнителката в интервю за онлайн изданието Place des Arts. От малка Матийо мечтае да стане певица, а Едит Пиаф е нейният идол. Срещата й с мениджъра Джони Старк се оказва съдбоносна. Той вижда таланта й, а тя се доверява на преценката му за развитието на кариерата си.

Мирей Матийо дебютира на сцената, все още ненавършила 18 години. На 28 юни 1964 г. печели песенен конкурс, организиран в родния й Авиньон. Година по-късно, на 21 ноември 1965 г., гостува в телевизионното предаването Jeu de la chance – шоу, в което аматьори пеят на живо и зрителите избират най-добрите, за да продължат участието си. На следващия ден след предаването, младата певица е на първа страница на всички вестници. „Току-що пристигнах от Авиньон, никой не ме познаваше, но… пях само веднъж в столицата и кариерата ми се изстреля. Беше чудесно, като приказка!”, спомня си певицата пред онлайн изданието Place des Arts.

Шест десетилетия Матийо не слиза от сцената. „Продължавам да пея както в първия ден и ще е така, докато мога. Работя всеки ден, за да поддържам гласа си. Много дисциплиниран човек съм”, казва тя за АФП. Грандамата на френския шансон признава, че най-голямата награда за усилията, положени през годините, е любовта на публиката. „Вече 60 години – това е една велика любовна история“, допълва Мирей Матийо. „Винаги пея за любов, това е начинът, по който се изразявам", отбелязва тя.

Има изпълнения на 12 езика. „Пътувала съм по целия свят и публиката много цени, когато кажеш няколко думи на техния език. Представете си колко е хубаво, когато можеш да запееш на него”, казва Матийо пред Place des Arts.

Певицата планира да отбележи юбилея си в тесен семеен кръг. „Ще бъда със семейството си. С моите братя и сестри, с племенниците ми“, разкрива плановете си пред АФП. Матийо живее в Париж със сестра си Моник, с която са неразделни. Макар на 80 години, грандамата на френския шансон възнамерява да пее добре, „докато гласът ми издържи“.

Първият концерт на Мирей Матийо в България беше през есента на 2022 г. след неколкократно отлагане заради пандемията от КОВИД-19 и противоепидемичните мерки. Тогава българската публика чу големите й хитове като Mon Credo, Un Histoire D'amour, Acropolis Adieu, Bravo Tu As Gagne, L’Hymne A L’amour, Lа Paloma Adieu, интерпретацията на Матийо на Non Je Ne Regrette Rien на Пиаф и др.

През май т.г. Матийо изпрати специален поздрав до Лили Иванова, която се подготвяше за изявата си в парижката зала „Олимпия”. „Скъпа Лили, Вие ще озарите „Олимпия”! Целувам Ви! Ваша Мирей Матийо!“, написа тя тогава.

Мирей Матийо не е издавала нов албум от 2018 г. насам, когато излезе Mes Classiques. Той е посветен на любимите й творби от класическата музика. За него певицата записва 18 песни на седем езика - френски, английски, немски, испански, италиански, руски и латински. В Mes Classique влизат творби от Верди, Моцарт, Офенбах, Хендел, Чайковски, Шуберт, Брамс, Форе и на испанския композитор и китарист - Франсиско Тарега.

В навечерието на 14 юли т.г. - националния празник на Франция, Мирей Матийо записа нова версия на химна на родината си „Марсилезата".

(БТА)