Умишлен палеж, крипто... Какво се знае дотук за смъртта на бизнесмена Владимир Янков?

Полицията и прокуратурата разследват инцидента, при който бе открит мъртъв 56-годишният бизнесмен Владимир Янков. Трагичният случай от сутринта на 27 юли 2026 г. вдигна на крак полицията в столичния район Банкя.

Сигналът за пожар в къщата на бизнесмена в Банкя е подаден на дежурните телефонни линии рано сутринта. Пристигналите на място огнеборци потушават пламъците, но при огледа в една от стаите на имота се натъкват на силно обгорялото тяло на 56-годишния собственик. Поради степента на изгарянията и специфичните обстоятелства около пожара, криминалисти и експерти по палежи започват незабавни процесуално-следствени действия за установяване на точните причини за трагедията.

Бизнесът на Владимир Янков

56-годишният Владимир Янков е добре познато име в средите на търговията с бързооборотни стоки у нас. Той управлява мащабен бизнес, свързан с директен внос от Италия на кафе, чай, консумативи и вендинг машини. От органите на реда и разследващите източници са категорични, че Янков никога не е имал сблъсъци с правосъдието. Няма данни той или компаниите му да са били свързани с противозаконни дейности, сиви криминални схеми или конфликти.

Описван е от познатите си като "чист" бизнесмен, който не се е замесвал в публични скандали.

Версиите

Разследващите не изключват нито една хипотеза и на този етап проверката се води по всички възможни направления.

Една от основните версии, по които работи СДВР, е умишлен палеж с цел прикриване на убийство или умишлено умъртвяване чрез инсцениран огън. Назначени са съдебномедицински и пожаротехнически експертизи, които да установят дали в тялото има следи от упражнено физическо насилие преди избухването на огъня, както и дали са използвани бензин или други леснозапалими течности.

Изследва се и възможността за битов инцидент - неизправност в уред или невнимателно боравене с огън, довел до бързо разпространение на пламъците и задушаване.

Според друга версия пък Янков е убит заради кражба на големи средства от криптопортфейла му. Разследващите възстановяват действията и комуникацията на Янков преди смъртта му.

Предстои да бъдат анализирани записите от охранителните камери в района на имота в Банкя, за да се установи има ли движение на външни лица около къщата преди подаването на сигнала за инцидента. Очакват се и първичните заключения на патоанатомите, които да дадат отговор на въпроса за точната причина за смъртта на бизнесмена.