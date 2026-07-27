Откриха мъртъв бизнесмена Владимир Янков след пожар в дома му

Бизнесменът Владимир Янков е открит мъртъв в дома си тази сутрин, а тялото му е било овъглено, съобщава “24 часа”.

Когато пожарникари отишли да гасят, в една от стаите се натъкнали на тялото на Янков.

По случая се работи като за убийство, а огледът продължава и в момента.

Янков има много голям бизнес с внос на кафе, чай и вендинг машини от Италия. 56-годишният бизнесмен никога не се е замесвал в конфликти или скандали, нито е имал сблъсъци с органите на реда.

Очаква се след аутопсията да стане ясно дали става дума за нещастен инцидент или убийство, след което някой е опитал да заличи следите с пожар.