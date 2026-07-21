Времето утре: Оранжев код за силни валежи и градушки в 5 области

През нощта над северозападната половина от страната ще се развива купесто-дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи и гръмотевична дейност, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология. Интензивни ще са явленията главно в Западна България, около Централна Стара планина и североизточните райони. Има условия и за градушки. Вятърът ще е слаб, в северозападните райони ще се ориентира от северозапад и ще се усилва.

За утре в 5 области у нас е обявен оранжев код за опасно време с интензивни валежи гръмотевици и градушки. На места се очаква количествата на валежите да достигнат между 35 и 65 литра на квадратен метър. Това са областите Варна, Силистра, Шумен, Добрич и Бъргас.

За 18 области е обявен жълт код за потенциално опасно време, очакват се интензивни валежи (20-35 mm) с гръмотевици и градушки. Това са областите Монтана, Враца, Плевен, Ловеч, Пловдив, Пазарджик, Благоевград, Кърджали, Хасково, Смолян, Ямбол, Сливен, Велико Търново, Търговище, Стара Загора, Разград, Русе и Сливен.

Утре ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места от северозапад на югоизток ще има краткотрайни временно интензивни валежи с гръмотевични бури. В източната част от страната явленията ще са интензивни, докато в западната ще са на по-малко места. Ще има и градушки. След обяд от запад облачността ще се разкъсва и намалява.

Ще духа слаб, в Дунавската равнина и западната част на Горнотракийската низина умерен и временно силен северозападен вятър. Максималните температури ще са предимно между 25° и 30°, в София – около 24°. Атмосферното налягане е по-високо от средното за месеца, през следващото денонощие ще се понижи и ще се доближи до средното.

По Черноморието около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Ще има и градушки. Ще духа слаб вятър от югоизток, който около и след обяд ще се ориентира от запад-северозапад и ще се усилва. Максималните температури ще бъдат между 25° и 28°. Температурата на морската вода е 23°-25°, на север от нос Калиакра – около 19°. Вълнението на морето ще бъде 2 бала.

Над планините ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи с гръмотевични бури и градушки. Ще духа умерен, по високите части и силен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 24°, на 2000 метра – около 17°.

В четвъртък ще преобладава слънчево време. Около и след обяд се очаква купеста облачност, по-значителна над източните и планинските райони, където на места ще превали краткотрайно. Възможно е и да прегърми. Вятърът ще е от север-северозапад, малко ще отслабне и ще е слаб до умерен. Дневните температури още ще се понижат и в повечето места ще са между 24° и 29°. В петък отново на много места из цялата страна ще се развива купесто-дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи и гръмотевици, има повишена вероятност на места временно да са интензивни.