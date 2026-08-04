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Борбата с наркоразпространението ще се води с реални действия ВИДЕО

Такива са ясните указания на премиера Радев, каза Иван Демерджиев

04.08.2026 | 12:52 ч. 16
БГНЕС

БГНЕС

Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев коментира акцията на ГДБОП, при която беше разбита лаборатория за производство и разпространение на фентанил.

“Борбата с наркоразпространението няма да се води на думи и с концепции, а с реални действия и то насочени към производители и разпространители. Цялата мощ на държавата срещу наркотрафикантите. Такива са ясните указания на премиера Румен Радев“, каза Демерджиев във Фейсбук и разпространи кадри от спецакцията.

“Днес спряхме лаборатория за производство на фентанил. Поздравления за ГДБОП за работата. Основните производители са задържани, предстои повдигане на обвинения и още арести. Всяка подобна операция означава по-малко наркотици на улицата и повече сигурност за децата ни“, отбелязва Демерджиев.

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Министърът добави, че лабораторията е високотехнологична, а операцията се провежда при сериозни мерки за сигурност заради опасността от изпаренията.

 

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ГДБОП Иван Демерджиев наркоразпространение акция фентанил мвр
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