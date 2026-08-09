Планинари искат повече чисти пътеки и по-малко коли на Витоша

Столичната община и Министерството на земеделието и храните през април обединиха сили, за да развия условията за пешеходен туризъм на Природен парк “Витоша“. Постави се началото на конкретни проекти – почистване на хижите, идеи за изграждане на лифтове, за да се намали трафика и да се улесни достъпа до планината през цялата година, както и да се направи панорамна площадка на Копитото, от където се открива гледка към София.

През горещите дни Витоша е любимо място на софиянци за отдих и прохлада. Туристите са категорични, че планината би следвало да се облагороди.

“Въздухът е разкошен, но инфраструктурата има пречки. Има много дървета, които са изпопадали от бурята, не се събират, не се почиства гората, което пречи на по-трудно подвижните хора“, смята туристи.

Морените и “Златните мостове” са сред любимите места, но паркирането е трудно, стават задръствания, колите трудно се разминават.

Планинарите са на мнение, че колите трябва да бъдат ограничени, защото затрудняват пешеходците и замърсяват природата. “Нека базовите паркинги да са по в полите на Витоша. Няма смисъл да има толкова коли при положение, че има градски транспорт“, заяви друг турист.