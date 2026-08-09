България се превръща в “пустиня” за медицински специалисти

В пет общини в България няма нито една медицинска сестра, се посочва в анализ на Института за пазарна икономика. Общините без нито един специалист по здравни грижи са сред най-малките в страната - Опан, Трекляно, Копривщица, Дългопол и Ковачевци. В други над 100 общини броят на медицински сестри и акушерките е между една и десет.

Според анализа на ИПИ, цитиран от БНР, България постепенно се превръща в "пустиня" откъм медицински специалисти. В него се посочва, че през 2025 г. у нас работят малко над 42 хиляди специалисти по здравни грижи, но те са неравномерно разпределени.

Най-много са в големите общини - столицата с близо 10 хиляди и Пловдив с около 4 хиляди. Над 1000 специалисти по здравни грижи има в 7 български общини. Ако се разгледа показателят за среден брой население на един специалист, най-добре осигурени със специалисти по здравни грижи са Плевен (55 души на един специалист), Панагюрище (75), Смолян (79), Враца и Пловдив (по 82).

Традиционно Плевен е общината с най-добро осигуряване с всякакви медицински специалисти и здравни заведения и постепенно се превръща в център на медицината в България, за което централна роля има медицинския университет там. Най-слабо осигурени са Главиница, Болярово, Хитрино, Мъглиж и Лесичово, като във всяка от тях един медицински специалист по здравни грижи отговаря на над 2,5 хиляди души.

ИПИ предлага мерки

От ИПИ предлагат мерки, сред които помощник-фармацевтите да извършват търговия с лекарства в малките населени места, в които няма открита аптека, а парамедиците да обслужват пациенти до центровете за спешна помощ. В анализа се посочва още, че за засилване на интереса към медицинските професии е необходимо всяка да има ясен път за професионално развитие и осигурено адекватно възнаграждение.