Шишков: Разрухата на Витоша е емблема на отиващата си политическа класа

Министърът на регионалното развитие Иван Шишков коментира, че разрухата на Витоша е олицетворение на разрухата на една отиваща си политическа класа.

“Политиците носят основната вина за състоянието на лифтовете, защото не осигуриха нормативна база да се развива и туризмът“, каза Шишков пред БНР.

Той информира, че веднага след ваканцията, депутатите от ПГ на “Прогресивна България“ ще внесат промени в Закона за горите, които да регламентират подмяната на старите и амортизирани лифтови съоръжения, но щадейки максимално природата.

Арх. Шишков напомни, че до момента този процес е бил блокиран, като само на определени хора се е разрешавало да подменят лифтове със затворени очи от контролните органи и непълни документи. При сега действащото законодателство подобна подмяна на практика е невъзможна без законови нарушения.

Жалбите срещу бюджета

Министърът коментира и внесените жалби от две политически сили срещу бюджета. Шишков подчерта думите, които ПБ повтори няколко пъти: “Бюджет 2026 не е нашият бюджет”.

“Той е такъв заради огромния скрит дефицит, който заварихме в министерствата. В МРРБ заварихме множество сключени договори и фактури, които трябва да се платят. Затова е странно политическите сили, които докараха бюджета до това положение, да внасят жалби. Това е част от политическата им игра, но прекалиха. Те прекалиха и когато управляваха, но в момента искат да спасят малкото електорат, който им остана заради сглобките в последните години“, коментира регионалният министър.

Арх. Шишков подчерта, че тепърва правителството ще се занимае с “всички зарязани инфраструктурни обекти, които бяха изоставени с години, но получаваха огромни аванси. Държавата изпадна в това състояние, защото години наред правителствата преди нас раздаваха строителство без обществени поръчки и проекти. Няма как за 100 дни да промениш проблеми, създавани години и нерешавани от предишни управляващи, но има как да започнеш да променяш начина, по който се развива държавата“.

Детската болница

Регионалният министър е категоричен, че София ще има Национална детска болница. Очакванията са до септември 2027 г. да има цялостен проект и издадено разрешение за строеж, което означава, че до края на следващата година строежът може да започне.

“Ние сме единствените, които направиха нещо за детската болница – намерихме терен, направихме подробен устройствен план, започна подготовка за строителство. Така, както направихме възможен старта на много инфраструктурни обекти”, подчерта министърът визирайки свършеното при служебния кабинет на Гълъб Донев.