Димитър Стоянов: Спешно се нуждаем от системи за откриване и неутрализиране на дронове

Случаят с падналия дрон край граничния пункт Кардам показва необходимост от нови системи, които да могат да регистрират, проследяват и въздействат на дронове. Такива системи не са правени опити даже да бъдат закупени. Те трябва да бъдат закупени по най-бързия начин.

Това заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов пред БНТ тази сутрин, след като в събота – 8 август, украински дрон-примамка тип "Майя", падна край село Йовково, община Генерал Тошево) – на около 100 метра от границата с Румъния. Мястото е в непосредствена близост до румънска компресорна станция и на около 1000 метра от българската компресорна станция на Трансбалканския газопровод.

Каквото наследство имаме, такова продължаваме да доразвиваме, заяви още министър Стоянов.

Отбранителната индустрия е сираче в индустриалния комплекс на България, заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов в студиото на "Денят започва".

: "Случаят с дрона показва, че има необходимост от оползотворяване на специални системи за откриване и унищожаване на такива летателни апарати. Има нужда от нови системи, закупени по най-бързия начин. Отбранителната индустрия е едно сираче в индустриалния комплекс на България, тя беше недоглеждана и не беше по някакъв начин стимулирана да се развива в едно или друго отношение."

Дронът е украински, идвал е от румънска територия към българска територия, добави още военният министър.

Той съобщи, че е открит GPS модулът на дрона. Бил е с дървена конструкция и по GPS модула не може да се открият летателните координати.

Стоянов информира, че все пак е запазен серийният номер и днес МО очаква отговор от Украйна дали този дрон е излетял от тяхна територия.

"Това, което се знае от предварителния доклад – дронът е примамка, тип „Майя“, с геометрични размери 2 на 2, с възможност да носи до 5 кг взрив. Производство на украинската страна. Цената на един такъв дрон е 4500 до 5000 евро/долари. Най-вероятно идва от румънска територия и посоката е към българска територия. В момента се изследват частите, които са намерени от дрона, вкл. се прави опит да се извлече информация за траекторията на самия полет. Имаме съмнения, че това ще успеем да го направим, повредени са голяма част от елементите на управленската платка. GPS модулът е открит, той не е защитен по никакъв начин. Дронът е с дървена конструкция, единствената метална част е двигателят."

Летателният обсег на дрона е до 600 км, горивото, което се използва, е бензин, заяви министърът на отбраната.

Предвидена е среща и с посланичката на Украйна в България Олеся Илашчук. Тя ще се проведе днес в МВнР.