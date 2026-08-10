BGONAIR Live
BGONAIR Live Днес | 31

Време за туризъм в планините: Ясно, с температури до 20 градуса

ПСС са имали акции край Тетевен и на Пирин за денонощието

10.08.2026 | 10:00 ч. 1
БГНЕС

БГНЕС

Чудесни условия за туризъм в планините има през днешния ден, съобщиха от Планинската спасителна служба на Българския Червен кръст.  Времето е ясно със слаби ветрове във високите части на планините и температури между 11 и 20 градуса.

През изминалото денонощие планинските спасители са имали акции в района на Тетевен и на Пирин.

Според прогнозата за времето на НИМХ в планините преди обяд ще бъде предимно слънчево. По-значителна купеста облачност ще има в следобедните часове, когато на отделни места в Рило-Родопската област, западните и централните дялове на Стара планина ще превали и прегърми. Ще духа до умерен вятър от изток-североизток, по най-високите планински части – от север-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 26°, на 2000 метра – около 18°.   (БТА)

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

туризъм планини
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem