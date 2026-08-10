Време за туризъм в планините: Ясно, с температури до 20 градуса

Чудесни условия за туризъм в планините има през днешния ден, съобщиха от Планинската спасителна служба на Българския Червен кръст. Времето е ясно със слаби ветрове във високите части на планините и температури между 11 и 20 градуса.

През изминалото денонощие планинските спасители са имали акции в района на Тетевен и на Пирин.

Според прогнозата за времето на НИМХ в планините преди обяд ще бъде предимно слънчево. По-значителна купеста облачност ще има в следобедните часове, когато на отделни места в Рило-Родопската област, западните и централните дялове на Стара планина ще превали и прегърми. Ще духа до умерен вятър от изток-североизток, по най-високите планински части – от север-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 26°, на 2000 метра – около 18°. (БТА)