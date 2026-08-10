Пиян рецидивист рани жена и 14-годишно дете, друг нападна полицай в Разград

Криминално проявен и осъждан от исперихското село Подайва рани жена и дете. Друг нападна полицай в Разград, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Мъжът от исперихското село късно снощи в явно нетрезво състояние е отишъл пред дома на 62-годишен свой съсед. След множество обидни думи и закани към него и семейството му е нанесъл порезни рани с макетен нож в хълбока на 57-годишната му съпруга и по ръката на 14-годишния им внук. По-късно 58-годишният извършител е натрошил с твърд предмет два стъклопакета на ПВЦ прозорци в дома на друг 39-годишен съсед в Подайва. Той е задържан в Районното управление в Исперих. По случаите са започнали проверки.

Другият случай е от Разград. Полицейски служители се отзовали на сигнал за мъж в нетрезво състояние в района на магазин „Юта маркет“. На място е установен 54-годишен криминално проявен и осъждан, който е отказал да изпълни полицейско разпореждане, държал се е агресивно и е ударил с юмрук единия от полицаите. Мъжът е задържан в Районното управление в Разград. По случая е образувано бързо производство.

В началото на юли криминално проявен и осъждан 52-годишен мъж от Русе беше задържан за агресивно поведение към служител на МВР в Кубрат.