Експерт: Дронът край компресорната станция е пробив в националната ни сигурност

„Не бих определил случилото се с дрона нито като инцидент, нито като сериозно предупреждение за сигурността на България, а като пробив в националната сигурност в онова измерение, което наричаме въздушна сигурност“, каза пред bTV експертът по международна сигурност Славчо Велков.

„Свидетели сме на нещо, което досега не се е случвало на фона на всички онези уверения, че има риск, но няма заплаха. Това твърдение се превърна в мантра“, каза той.

„От един път заплахата се прояви и тя се прояви не в слънчогледовата нива, а се появи в непосредствена близост до едно изключително сложно и важно съоръжение, което представлява стратегически обект от значение за националната сигурност. Това е компресорната станция от трансбалканския газопровод“, посочи експертът.

„Ако този дрон беше ударил компресорната станция, нещата можеше да имат непредвидими последици. Не е важно колко килограма взрив, а е важно какъв тротилов еквивалент има и каква е неговата поразяваща сила“, на мнение е Славчо Велков.

„Затова аз ще го определя като пробив в националната сигурност на България и като едно състояние на неспособност за противодействие на подобен вид предизвикателства“, допълни той.

Според него България засега няма способности да противодейства ефективно и адекватно на заплахи от нов характер.

„Няма значение какъв е дронът. Важното е, че е проникнал във въздушното пространство на Румъния, влязъл е в нашето въздушно пространство и е нанесъл поражения“, каза от своя страна инж. Стайко Топалов, президент на Международната асоциация за борба с дроновете.

„От „Гранична полиция“ имат анти-дрон система. Имат и мобилни и стационарни системи. Би трябвало да свършат работа, но видяхме, че колегите не са подготвени за такива сценарии“, коментира той.

Според него системата трябва да бъде надградена до ниво, което да бъде ефективно за тази ситуация.

„Първото нещо, което трябва да се направи, е да се създаде невронна система. Система, в която да имаме главно управление, контролен център, който да е фокусиран върху откриването на новите заплахи“, посочи Топалов.

„Откриването на дрон за всеки радар е голямо предизвикателство. Трябва да се купят специфични радари специално за откриване на дронове. Това не са стандартните радари, които сме свикнали да използваме за авиация и военни цели. Те са профилирани главно за дронове“, обясни Стайко Топалов.