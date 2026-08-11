BGONAIR Live
BGONAIR Live Днес | 39

Бургаската полиция хвана камиони със зърно, претоварени с до 14 тона

Акцията се провежда в близост до една от най-големите складови бази в региона

11.08.2026 | 10:33 ч. 7
БГНЕС, архив

БГНЕС, архив

Първи сериозни нарушения на изискванията за максимално допустимо тегло на товарни автомобили, превозващи земеделска продукция, бяха установени тази сутрин при специализирана операция в Бургаско. При съвместна проверка на служители от отдел „Икономическа полиция“ към ОДМВР – Бургас и екипи на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ бяха засечени фрапиращи отклонения от нормите.

Акцията се провежда в близост до една от най-големите складови бази в региона, разположена в землището на село Свобода. До момента са инспектирани 30 паркирани товарни автомобила, като при осем от тях са констатирани нарушения. Измереното свръхтегло при глобените превозни средства е между 7 и 14 тона над позволеното.

Свързани статии

По данни на експерти стандартното общо тегло на такъв тип товарен камион трябва да бъде между 40 и 42 тона. Инспекторите предупреждават, че подобни масови нарушения крият сериозен риск от тежки пътни инциденти и водят до бърза деформация и разрушаване на пътната настилка, съобщава БГНЕС.

Проверките на контролните органи в района продължават и в този час.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

склад камиони зърно претоварени Бургас МВР
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem