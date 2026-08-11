Трите нови метростанции по Линия 3 отварят за пътници на 14 август

Новият участък по Линия 3 на столичното метро по бул. „Владимир Вазов” ще работи за пътници след 12:00 ч. в петък, 14 август, съобщиха от дружеството „Метрополитен“.

„Благодаря на жителите на „Хаджи Димитър", „Левски В" и „Левски Г" за проявеното търпение, разбиране и сътрудничество по време на изграждането на метролинията. С пускането на новия участък резултатът от дългогодишната работа вече е факт - хиляди жители на тези квартали ще разполагат с по-бърз, удобен и екологичен транспорт до различни части на София. За нас това е важна стъпка в развитието на столичното метро и в подобряването на транспортната свързаност на града", заяви изпълнителният директор на „Метрополитен" ЕАД Николай Найденов, цитиран в съобщението.

В края на юли от Столичната община съобщиха, че четири допълнителни метровлака „Сименс“ ще бъдат пуснати в движение с въвеждането в експлоатация на 3-километровото разширение на третата линия на метрото под бул. „Ген. Владимир Вазов“. Кметът на София Васил Терзиев е инспектирал новоизграденото трасе преди провеждането на държавната приемателна комисия.

Новият участък включва метростанциите „Стадион Георги Аспарухов“, „Бесарабия“ и „Ген. Владимир Вазов“. Очаква се разширението до кв. „Левски“ да осигури възможност на още над 45 хиляди души дневно да използват метрото, припомня БТА.