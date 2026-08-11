Трите нови метростанции по Линия 3 отварят за пътници на 14 август

Новият участък по Линия 3 на столичното метро по бул. „Владимир Вазов” ще работи за пътници след 12:00 ч. в петък, 14 август, съобщиха от дружеството „Метрополитен“.
„Благодаря на жителите на „Хаджи Димитър", „Левски В" и „Левски Г" за проявеното търпение, разбиране и сътрудничество по време на изграждането на метролинията. С пускането на новия участък резултатът от дългогодишната работа вече е факт - хиляди жители на тези квартали ще разполагат с по-бърз, удобен и екологичен транспорт до различни части на София. За нас това е важна стъпка в развитието на столичното метро и в подобряването на транспортната свързаност на града", заяви изпълнителният директор на „Метрополитен" ЕАД Николай Найденов, цитиран в съобщението.
В края на юли от Столичната община съобщиха, че четири допълнителни метровлака „Сименс“ ще бъдат пуснати в движение с въвеждането в експлоатация на 3-километровото разширение на третата линия на метрото под бул. „Ген. Владимир Вазов“. Кметът на София Васил Терзиев е инспектирал новоизграденото трасе преди провеждането на държавната приемателна комисия.
Новият участък включва метростанциите „Стадион Георги Аспарухов“, „Бесарабия“ и „Ген. Владимир Вазов“. Очаква се разширението до кв. „Левски“ да осигури възможност на още над 45 хиляди души дневно да използват метрото, припомня БТА.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.