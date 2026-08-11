Демерджиев: Турция ще съдейства за връщане на незаконно придобито имущество в България

Турция ще съдейства на България при разследването на капитали, изнесени от страната в резултат на престъпна дейност и корупция, както и при установяването и връщането на незаконно придобито имущество.

Това заяви вътрешният министър Иван Демерджиев след среща с турския си колега Мустафа Чифтчи, който е на посещение в България.

Демерджиев определи визитата като знак за уважение и доверие между София и Анкара и подчерта доброто сътрудничество между двете държави в областта на сигурността.

"Поставихме проблема със значителните капитали, изнасяни за Турция и други държави в резултат от корупцията в България. И получих уверение, че Турция ще ни съдейства в този род престъпност, както и за установяване на имущество, придобито по незаконен начин, и връщането му на българските граждани", каза по време на съвместния брифинг министър Демерджиев.

Подобно разбирателство българският вътрешен министър е постигнал и с гръцкия си колега Михалис Хрисохоидис в края на юли.

Споделихме вижданията на турската страна, че престъпленията, извършвани от млади хора, са един феномен, с който трябва да се борим, и постигнахме съгласие за взаимодействие в тази посока, каза Демерджиев.

Сред основните теми на срещата с Чифтчи са били борбата с наркотрафика и разпространението на наркотици, нелегалната миграция, трафикът на хора, контрабандата, организираната престъпност и тероризмът.

Двамата министри са обсъдили и охраната на българо-турската граница и са набелязали мерки за подобряване на контрола по нея.

Демерджиев заяви, че ще участва и в тристранния формат между България, Турция и Гърция за охрана на границите. По думите му сътрудничеството между трите държави вече е било посочено като пример за защита на външните граници на Европейския съюз.

Демерджиев благодари на Турция за усилията в борбата с нелегалната миграция и за връщането на нелегалните мигранти в държавите им по произход, като по думите му тези усилия се оценяват както от Европейския съюз (ЕС), така и от Европейската комисия. На извънредния съвет на министрите за мигрантската криза в Сеута доброто взаимодействие между България, Турция и Гърция беше дадено като пример за начин, по който трябва да се опазват външните граници на ЕС, каза министърът.

След тристранната среща през април нелегалната миграция е намаляла с 97%, заяви Чифтчи. Турският министър посочи, че от началото на годината в страната са проведени 518 операции срещу престъпни групи, занимаващи се с трафик на мигранти, при които са задържани над 12 000 души.

Чифтчи постави акцент и върху борбата с трансграничната престъпност и т.нар. престъпления от ново поколение, сред които киберпрестъпността и тероризмът.

Той съобщи още за операции срещу наркотрафика, при които са били иззети над 80 000 таблетки с наркотични вещества и са били унищожени растения, използвани за производство на наркотици.

Турският вътрешен министър благодари на България за екстрадицията на 89 турски граждани. Анкара е отправила искания за екстрадирането на още 19 души, по които се очаква решение.

От своя страна Турция е предала на България 24 български граждани след искане на българските власти.

По време на визитата беше подписан и меморандум за разбирателство между Академията на МВР и нейния турски еквивалент, който трябва да задълбочи професионалното сътрудничество между двете институции.

Чифтчи подчерта, че България и Турция са не само съседи, но и съюзници и приятели в НАТО, които споделят общ географски регион.

Той отправи официална покана към Демерджиев да посети Турция, а българският вътрешен министър заяви, че ще върне визитата.