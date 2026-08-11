Директорът на СУ "Найден Геров“ в Пловдив е била арестувана за присвояване на средства

Директорът на Средно училище (СУ) „Найден Геров“ в Пловдив Атанаска Николова-Темелкова е била задържана за неправомерно изразходване на средства от бюджета на училището чрез договори и възложени обществени поръчки, съобщиха от Областната дирекция (ОД) на МВР в града.

По случая е образувано досъдебно производство в Окръжна прокуратура-Пловдив за длъжностно престъпление, посочиха от държавното обвинение. Деянието касае нарушаване на правила от Закона за обществените поръчки при сключване през 2025 г. на четири договора с частни фирми за ремонт на части от сградата на училището.

Общата сума на договорите надхвърля 330 хиляди лева. Разследването се извършва от служители на отдел "Икономическа полиция" към ОДМВР-Пловдив. На 10 август в кабинета на директорката на училището и в жилището ѝ са извършени претърсвания, иззета е документация и други веществени доказателства.

Предстои днес да ѝ бъде повдигнато обвинение за длъжностно престъпление. Спрямо нея наблюдаващият прокурор Тодор Павлов е определил мярка за неотклонение "гаранция" в размер на 10 хиляди евро. Директорът е е била задържана за срок до 24 часа по Закона за МВР.