Затварят плаж в Свети Влас заради замърсена вода

Временно забраняват къпането на плаж „Изток“ в Свети Влас след резултати от изследване на морската вода, които показват отклонения от определените норми по някои показатели. Мярката е предприета от Регионалната здравна инспекция (РЗИ) в Бургас като част от текущия контрол на качеството на морската вода, съобщи директорът на инспекцията д-р Георги Паздеров.

По думите му, влизането във водата на плажа ще бъде ограничено от днес по обед.

Проби, взети от РЗИ – Бургас, са показали, че водата е извън допустимите норми. При първата отклоненията са били два пъти над нормата, а при втората – четири-пет пъти. Предполага се, че причината е авария на тръба на пречиствателната станция.

На плажа ще бъде издигнат червен флаг и ще бъдат поставени предупредителни табели. Проби ще бъдат вземани два пъти седмично. Забраната ще бъде отменена след получаването на два последователни добри резултата.

Областният управител на Област Бургас Дико Диков обяви, че в РЗИ са постъпили сигнали за състоянието на морската вода в района, след което са извършени проверки и са взети проби. Първата проба е взета на 5 август, а при последвалото изследване са потвърдени стойности извън определените норми, посочи д-р Паздеров.

Плажът може да бъде посещаван, като ограничението се отнася единствено до къпането в морето, уточни той.

Областният управител на Бургас Дико Диков посочи, че институциите следят ситуацията и предприемат необходимите действия за установяване и отстраняване на причините за установените отклонения. По думите му проблемът е следствие на частна пречиствателна станция.