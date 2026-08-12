Postbank финансира ключовия вятърен парк „Стражица“, ускоряващ енергийния преход и ESG трансформацията на България

Postbank структурира и успешно финализира проектното финансиране на вятърен парк „Стражица“ – първият нов мащабен вятърен проект в България за последното десетилетие, с обща инвестиционна стойност от приблизително 100 млн. евро.

Като водещ организатор, агент и обслужваща банка, Postbank изигра ключова роля в структурирането и осигуряването на необходимия финансов ресурс за реализирането на проекта на Тесса Грийн Енерджи. Финансовата структура включва дългосрочен дълг в размер на 78 млн. евро, като финансирането представлява важна стъпка в развитието на възобновяемата енергетика в страната и потвърждава ангажимента на банката към устойчиви инвестиции и подкрепа на стратегически инфраструктурни инициативи.

В процеса на подготовка и структуриране на сделката, xFigure действа като изключителен финансов консултант на Тесса Грийн Енерджи – от първоначалната концепция до успешното подписване на цялата документация по финансирането и хеджирането.

„Подкрепата за реализацията на вятърен парк „Стражица“ е ясен пример за стратегическия ангажимент на Postbank към устойчивото развитие и финансирането на проекти с висока добавена стойност за обществото и околната среда. Вярваме, че инвестициите във възобновяема енергия са ключови за ускоряване на енергийния преход на България и за постигане на националните и европейските ESG цели. Горди сме, че като водеща финансова институция допринасяме за реализирането на първия мащабен нов вятърен проект у нас от повече от десетилетие – проект, който ще осигури чиста енергия, ще намали въглеродния отпечатък и ще подкрепи устойчивото икономическо развитие на страната“, посочват от Postbank.

„Проект „Стражица“ е резултат от години подготовка, последователност и увереност в неговия потенциал. Достигането до успешно финансиране с водеща банкова група като Юробанк е силно потвърждение за постигнатото — добре структуриран и финансируем актив, базиран на технологии от най-висок клас и стабилни дългосрочни търговски основи. Ангажирани сме с реализирането на проекта в срок и при най-високи стандарти, като го разглеждаме като първа стъпка в значително по-широка стратегия за развитие на възобновяема енергия за Тесса Грийн Енерджи в региона. Благодарни сме на екипа на Postbank за тяхната ангажираност, експертиза и проактивно съдействие през целия процес на финансиране, както и за доверието им към българския вятърен сектор“, отбелязва Александър Щерев, CEO, Тесса Грийн Енерджи ЕООД.

„Финализирането на финансирането на проект „Стражица“ представлява значим етап - не само за Tessa Green Energy и нейните инвеститори, но и за българския сектор на вятърната енергия като цяло. След продължителен период без нови вятърни проекти в страната, реализирането на проект от този мащаб до успешно финансиране показва, че с правилна подготовка, структуриране и ангажираност на кредиторите могат да бъдат привлечени значителни инвестиции. Горди сме, че подкрепихме екипа на Тесса Грийн Енерджи през този процес и очакваме успешната реализация на проекта“, заявява Росица Чопева, CEO, xFigure.

Вятърен парк „Стражица“

Вятърен парк „Стражица“ се намира в близост до град Балчик в Североизточна България и се явява значителна крачка за възстановяването на сектора на вятърна енергия в страната. Проектът се реализира на етапи, като първата фаза включва инсталирана мощност от 70 MW и 11 турбини Vestas EnVentus V162-6.4 MW, а въвеждането в търговска експлоатация се очаква през четвъртото тримесечие на 2027 г. Договорът за доставка на турбините е последван от дългосрочно споразумение за поддръжка и наличност (AOM 5000) с Vestas, което гарантира висока степен на ефективност.

Финализирането на финансирането на проект „Стражица“ бележи възобновяването на развитието на мащабни вятърни проекти в България след повече от десетилетие на застой. Последният съпоставим вятърен проект, достигнал финансиране в България, е реализиран през 2012 г., което прави „Стражица“ първият по рода си за последните над дванадесет години. Проектът използва платформата Vestas EnVentus V162-6.4 MW – сред най-съвременните налични търговски решения за наземни вятърни турбини, демонстрирайки, че България може да привлича технологии от най-висок клас и дългосрочно институционално финансиране при европейски условия. За по-широкия регион на Югоизточна Европа сделката създава референтна структура за финансиране на вятърни проекти и сигнализира за възобновен интерес от страна на инвеститори и кредитори към инфраструктурата за възобновяема енергия в България.

За Postbank

Postbank има 35-годишно присъствие сред лидерите на банковия пазар в България и e четвъртата по активи банка в България, с широка клонова мрежа в цялата страна и значителна клиентска база от граждани, фирми и институции.

Postbank последователно и целенасочено развива дългосрочна политика за опазване на околната среда, която обединява устойчиви практики, стратегически партньорства и силна доброволческа култура. Зелената философия на банката е интегрирана в корпоративната ѝ идентичност и се проявява както в ежедневните ѝ операции, така и в широкомащабни инициативи, които създават реална стойност за обществото. От облагородяване на зелени площи и поддържане на горски масиви до реставрация на природни пространства, образование на деца и насърчаване на кръговата икономика – Postbank изгражда цялостна екосистема от действия, насочени към съхраняването на природата и повишаването на обществената ангажираност към нея.

За Тесса Грийн Енерджи ЕООД

Тесса Грийн Енерджи ЕООД е български инвеститор и разработчик на проекти за възобновяема енергия, фокусиран върху създаването на висококачествени и финансируеми вятърни проекти в България и региона. Компанията развива вятърния парк „Стражица“ — проект с мощност 70 MW в община Балчик, Североизточна България — който бележи възобновяването на мащабното развитие на наземни вятърни мощности в страната след повече от десетилетие на застой. С ясна амбиция да се утвърди като водещ регионален участник в сектора на възобновяемата енергия, Tessa Green Energy активно работи по нови проекти в партньорство с утвърдени международни технологични и финансови партньори.

За xFigure

xFigureFinance е специализирана финансова консултантска компания, фокусирана върху проектно финансиране, сливания и придобивания (M&A) и набиране на капитал в секторите енергетика и инфраструктура. Активна от 2012 г., компанията има ключова роля за реализирането на над 2.5 GW мощности от възобновяема енергия в Централна и Източна Европа, с обща стойност на завършените сделки над 380 млн. евро. Мултидисциплинарният екип на xFigure предоставя интегрирани услуги по цялата верига — от финансово моделиране и структуриране до преговори с кредитори и изпълнение на транзакции — в областта на възобновяемата енергия и инфраструктурните проекти.