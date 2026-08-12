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Прокуратурата за делтапланера: Пилотът е осъществявал незаконни полети

Водолази помагат с извеждането на падналия мотоделтапланер

12.08.2026 | 16:27 ч. Обновена: 12.08.2026 | 16:27 ч. 1
БГНЕС

БГНЕС

По време на брифинг във връзка с инцидента край Радва, при който човек загина след падане от мотоделтапланер, ръководителят на Окръжна прокуратура-Бургас Георги Чинев каза, че на място са ангажирани водолазни екипи и специализирана техника.

Те са ангажирани с изваждането от морето на падналия мотоделтапланер.

“При падането на летателното средство загина един човек, а друг беше тежко ранен”, каза Чинев и добави, че е образувано досъдебно производство за транспортно произшествие с въздухоплавателно средство. 

“Разследването ще изяснява дали човекът, управлявал летателния апарат, е притежавал необходимото свидетелство за летене, както и дали въздухоплавателното средство е извършвало регламентирани полети. Първоначалната информация, която имаме, е, че пилотът е осъществявал нерегламентирани полети“, каза Чинев. 

Той уточни, че това са двете основни линии, по които ще се работи в разследването. На въпрос дали хора са били превозвани срещу заплащане, Чинев посочи, че това предстои да бъде установено.

Комисар Марин Димитров от Областната дирекция на МВР в Бургас съобщи, че сигналът за паднало летателно средство е получен около 10:00 часа днес. Инцидентът е станал пред базата на Националната спортна академия в Равда. 

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Двамата са извадени от морето с помощта на хора, намирали се в района с джетове и яхта. Те са оказали първа помощ на пострадалите. Единият е бил без жизнени показатели, а другият е откаран в болница.

“Предстои да бъде установен точният вид на летателното средство”, каза Димитров, цитиран от БТА.

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Тагове:

мотоделтапланер Равда инцидент загинал пилот
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