Прокуратурата за делтапланера: Пилотът е осъществявал незаконни полети

По време на брифинг във връзка с инцидента край Радва, при който човек загина след падане от мотоделтапланер, ръководителят на Окръжна прокуратура-Бургас Георги Чинев каза, че на място са ангажирани водолазни екипи и специализирана техника.

Те са ангажирани с изваждането от морето на падналия мотоделтапланер.

“При падането на летателното средство загина един човек, а друг беше тежко ранен”, каза Чинев и добави, че е образувано досъдебно производство за транспортно произшествие с въздухоплавателно средство.

“Разследването ще изяснява дали човекът, управлявал летателния апарат, е притежавал необходимото свидетелство за летене, както и дали въздухоплавателното средство е извършвало регламентирани полети. Първоначалната информация, която имаме, е, че пилотът е осъществявал нерегламентирани полети“, каза Чинев.

Той уточни, че това са двете основни линии, по които ще се работи в разследването. На въпрос дали хора са били превозвани срещу заплащане, Чинев посочи, че това предстои да бъде установено.

Комисар Марин Димитров от Областната дирекция на МВР в Бургас съобщи, че сигналът за паднало летателно средство е получен около 10:00 часа днес. Инцидентът е станал пред базата на Националната спортна академия в Равда.

Двамата са извадени от морето с помощта на хора, намирали се в района с джетове и яхта. Те са оказали първа помощ на пострадалите. Единият е бил без жизнени показатели, а другият е откаран в болница.

“Предстои да бъде установен точният вид на летателното средство”, каза Димитров, цитиран от БТА.