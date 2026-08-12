Над 224 фирми вече са в регистъра на професионалните домоуправители

В публичния регистър на професионалните домоуправители са вписани малко над 224 фирми, а процесът по регистрация все още продължава,

В предаването “България сутрин” председателят на Асоциацията на професионалните домоуправители Георги Обретенов коментира, че регистърът дава известна защита на собствениците, но все още е рано да се оцени ефектът му.

"Идеята на този регистър е тази нелоялна практика да се прекрати към фирмите, но засега практика нямаме”, каза Обретенов пред Bulgaria ON AIR.

Правилата за управление

Според експерта това, което трябва да се промени, са правилата за управление на етажната собственост, защото съвременният сграден фонд вече е много различен.

"Имаме сгради, които имат по 4000 апартамента, имаме с по 1000 апартамента, имаме смесен начин на управление", обясни Обретенов.

Сред основните проблеми е и изискването за кворум при общите събрания. Той даде пример с вход със 160 апартамента, при който 51% представляват около 70-80 души.

"Тези 51% ние няма как да го направим това нещо", каза Обретенов и добави, че именно по тази причина Асоциацията настоява за промяна на правилата, така че работата на етажната собственост да не бъде блокирана от липсата на достатъчно присъстващи.

Обретенов добави, че друг проблем са некоректни платци.

В момента събирането на задълженията може да се извършва по съдебен ред, но процедурите понякога продължават с месеци, каза експертът и добави:

"Ние с нашите колеги от асоциацията и адвокатите, които работят към нас, започнахме писането на тези промени в закона, за да ги представим на народните представители”.

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