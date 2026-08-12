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Шофьор загина при катастрофа между джип и камион край Разград

Челният сблъсък затвори пътя Варна - Русе край Ушинци

12.08.2026 | 18:15 ч. 11
Снимка: Иван Владимиров/Facebook група "КАТАСТОФИ БЪЛГАРИЯ"

Снимка: Иван Владимиров/Facebook група "КАТАСТОФИ БЪЛГАРИЯ"

Главният път Варна - Русе е временно затворен за движение заради тежка катастрофа със загинал край разградското село Ушинци, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Разград.

Инцидентът е станал около 15:30 ч. в участъка между Разград и Ушинци. Челно са се сблъскали джип "Гранд Чероки" с шуменска регистрация и товарен камион с прикачено полуремарке. Шофьорът на джипа е загинал на място.

По първоначални данни джипът се е движил в едната посока, когато по все още неизяснени причини е навлязъл в насрещната лента. Няма данни за спирачен път. След удара товарният автомобил е напуснал пътното платно и се е запалил, обясни пред БТА директорът на ОД на МВР - Разград старши комисар Петър Ванев.

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На мястото продължават огледът и действията по изясняване на обстоятелствата, довели до тежкия пътен инцидент.

Заради катастрофата е въведен обходен маршрут от Разград през Трапище - Лозница - Шумен. В обратната посока лекотоварните автомобили се пренасочват по маршрута Шумен - разклона за Каменар - Пороище - Разград.

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