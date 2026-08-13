Добри са условията за туризъм в планините, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК).

Температурите са между 15 и 20 градуса. Във високите части има слаб вятър и разпокъсана облачност.

От ПСС са провели две акции през изминалото денонощие. Екипите на службата са помогнали на жена с травма на глезена в района на хижа „Безбог“ в Пирин, която е била транспортирана с въздушна линейка. Сигналът за инцидента е получен през системата на 112 около 15:00 часа, а мисията е приключила около 18:00 часа, посочиха от ПСС.

Планинските спатители са оказали съдействие и на канадска гражданка с травма на подбедрицата в района на Боянския водопад.

Според прогнозата за времето около и след обяд на много места, главно в Стара планина и Рило-Родопската област, ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд и гръмотевични бури. Ще духа умерен и силен вятър от север-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 24°, на 2000 метра – около 16°.