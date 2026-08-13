Адемов: МРЗ трябва да се определя с ясна формула, ножът е опрял до кокала

Бившият социален министър Хасан Адемов коментира новият механизъм за изчисляване на минималната работна заплата, който ще влезе в сила от следващата 2027 година

Критериите и моделът за изчисляването на заплатата ще включват покупателната способност, общото равнище на работните заплати, темпа на растеж на работните заплати и дългосрочните равнища на производителността на труда в страната.

По думите на Адемов нещата са сериозни и “ножът е опрял до кокала”. Според него са необходими нови механизми.

"Сега времето до края на август налага в началото на месец септември да има изработен механизъм, който да бъде консенсусен, защото директивата за адекватността на минималните работни заплати предполага участие на социалните партньори от една страна, от друга страна предполага и насърчаване на колективното трудово договаряне”, обясни пред БНР Адемов и добави:

“Доколкото стана ясно, обединението е около критериите, които да бъдат записани на законово ниво, а на ниво наредба за структура и организация на работната заплата да бъде разписан конкретният механизъм за определяне на минималната работна заплата”.

Бившият социален министър добави, че досега е имало формула - автоматичният механизъм е 50% от средната работна заплата.

“В Кодекса на труда имаше записан текст, но с последните промени в Закона за държавния бюджет този текст отпадна. На практика сега няма механизъм за определяне на размера на минималната работна заплата. До края на годината минималната работна заплата е определена. Тя е определена още в края на 2025 година с постановление на Министерски съвет”, каза още Адемов.

Адемов добави, че издръжката на живот е била крайъгълният камък. "Издръжката на живот в момента в България се оценява единствено и само от Института за социални и синдикални изследвания към КНСБ. Няма държавна институция, която да определя издръжката на живот. В момента в Закона за статистиката няма такова задължение - статистиката да измерва издръжката на живот. Още по-важно е да се определи по някакъв механизъм, по някаква формула, адекватността на минималната работна заплата".

Справедлива цена

Бившият социален министър коментира и въвеждането на "справедлива цена". Според него това е едно пожелателно решение на управляващите от гледна точка на удовлетворяване на желанието на българските граждани да има цени, които да са адекватни на нивата на заплащане в България.

"Инфлация, цени могат да бъдат преборени не с такъв тип предложения, а с инвестиции във високотехнологични производства, с производство, с икономика, която да е изпреварваща, да предлага конкуренция на пазара и оттам да спаднат цените, а не по някакъв начин пожелателен, както много често се случва".