Костадин Костадинов: България навлиза в колапс

"Вчера стана ясно, че международната компания "Тейкауей" напуска България и така се присъедини към все по-увеличаващия се списък на други световни компании, напускащи нашата страна. Катар Еъруейс беше предпоследната в този списък и очевидно списъкът ще продължи да се увеличава. Помните ли, че ви обяснявахме как вкарването на еврото в България ще доведе до поредица от негативни последици за българската икономика и една от тях ще бъде напускането на много големи компании, закриване на работни места и спад на приходите от данъци? Това не само се случи, но и ще продължава да се случва. Всичко, което казвахме и за което предупреждавахме, се случи. Винаги сме предлагали и решения. Мнозинството от избирателите винаги или не гласува, или гласува за тези, които убиват държавата”.

Това написа Костадин Костадинов в социалната мрежа и добави следващата си прогноза, която е, че България навлиза в пълен колапс.

Той прикани българският народ да избира разумно на следващите избори, защото единствената пречка пред навлизането на страната ни в колапс е “Възраждане”.

Припомняме, че вчера стана ясно, че „Джъст ийт тейкауей“ (Just Eat Takeaway) обяви намерението си да прекрати дейността си в България. от 15 септември.

С над 20-годишна история в България, бизнесът работи от 2018 г. под разпознаваемата оранжева марка „Тейкауей“. От компанията обещават да спазят законовите процедури за приблизително 220 засегнати служители и 480 куриери.